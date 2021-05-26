Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş kaç yaşında?

Mehmet Aktaş, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Geçtiğimiz senelerde Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Aktaş'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş kaç yaşında? Aktaş'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mehmet Aktaş, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Geçtiğimiz senelerde Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Aktaş'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş kaç yaşında? Aktaş'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEHMET AKTAŞ KİMDİR?

Mehmet Aktaş, 1968 yılındaElâzığ'da doğanTürk bürokrat ve günümüzdeki Emniyet Genel Müdürüdür. Aktaş, Karabük ve Şırnak'ta vali olarak görev yapmış, 18 Temmuz 2019 tarihli cumhurbaşkanı kararı ile emniyet genel müdürü olarak atanmıştır.

1968 yılında Elâzığ'da doğmuştur. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Mülki idare amirliği görevine ilk olarak 1994 yılında Malatya kaymakam adayı olarak başladı. Gülağaç, Kuluncak, Hasköy, Cumayeri ve Çayeli ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde şube müdürü ve daire başkanı olarak görev yaptı. 2014 yılında İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi başkanı görevinde bulundu.

1 Haziran 2016 tarihli kararname ile Karabük valiliğine atandı. 30 Haziran 2017 tarihinde Şırnak valisi olarak göreve başladı.

18 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emniyet genel müdürü olarak atandı. 26 Nisan 2021 tarihinde PTT Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı.

Özel yaşamı

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

MEHMET AKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Aktaş, 1968 doğumlu olup 53 yaşındadır.