Mehmet Akif Ersoy vefatının 83. yılında Çanakkale'de anıldı

27.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:02

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşadığı ve restore edilerek müze haline getirilen evde düzenlenen törenle anıldı.

İlçe merkezindeki müze ev önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaymakam Sercan Gökdemir, yaptığı konuşmada, Ersoy'un İstiklal Marşı ile milletin kalbine mühür vurduğunu belirterek, "Bize düşen, Mehmet Akif'e, İstiklal Marşı'na, ülkemize, değerlerimize sahip çıkmaktır." dedi.

Bayramiç Belediye Belediye Başkanı Mert Uygun da Ersoy'u yad etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Vatan mücadelesine yaptığı katkılarla övgüyü hak eden Ersoy'un kişiliğinin de örnek alınması gerektiğini dile getiren Uygun, şunları kaydetti:

"Ne şanslıyız ki buradan geçti. Yürüdüğümüz yollardan yürüdü. Akif'in karakterinin oluşmasında ilçemizin rolü, bizlere gurur vermektedir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un günlerini geçirdiği bu ev, artık binlerce kişi tarafından ziyaret edilen bir mekan haline geldi. Akif ve eserlerini anlamak için merkez özelliği kazandı. Bu açıdan ilçemize katkısı hala devam etmektedir."

Daha sonra Ersoy'un "Bülbül" adlı şiiri okundu. Program, dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA