Mehmet Akif Ersoy'un adı Başkent'te yaşatılmaya devam ediyor

Mehmet Akif Ersoy'un adı Başkent'te yaşatılmaya devam ediyor

ANKARA - Başkent'in Keçiören ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy'un adını yaşatacak parkın açılışı yapıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Başkent'in Keçiören Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy adına yapılan parkın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut'ta katıldı. Mehmet Akif Ersoy Parkı'nın açılışı ve istiklal Marşı'nın 100. yılının kutlandığı törende çocuklar İstiklal Marşı okudu. Açılışa özel olarak tiyatro oyuncuları, Halide Edip Adıvar'ı canlandırarak duydu dolu anlar yaşattı. Açılış konuşmalarının ardından Mehmet Akif Ersoy'un anısına yapılan anıtın açılışı gerçekleştirildi.

"İstiklal Marşı milletimizin yeniden doğuşu ve devlet oluşudur."

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılını kutladıklarını belirterek, "Tabii İstiklal Marşı aslında milletin istiklali. Osmanlı İmparatorluğu'nun önce parçalanması sonra yedi düvele karşı başlatılan savaş ve daha sonra Atatürk ve bir grup genç ülkesini, vatanını milletini, devletini düşünen Milli Mücadeleyi başlatmasıyla tarihimizde yeni bir sayfa açılıyor. Çünkü bir kısım diyor ki İngiliz mandasını kabul edeyim. İstanbul işgal altında İngilizler tarafından. Ferman buyruluyor; artık dönemin nazırı padişah esir. Diyor ki İngiliz mandasını kabul edin. Anadolu'ya bütün ülkeye mesajlar çekiliyor. Buna karşı olanlar da tutuklanacak. Bunun içerisinde Atatürk de var. Bunların arasında Halide Edip Adıvar da var. Dolayısıyla bu milli mücadelenin başlamasında Mehmet Akif Ersoy önemli bir isimdir. Milli Mücadele kahramanlarımızdandır aynı zamanda. Ülkeyi dolaşmış ve camilerde meydanlarda vaaz vererek ve konuşmalar yaparak yedi düvele karşı verilen mücadelenin sonunda İstiklal Marşı milletimizin yeniden doğuşu ve devlet oluşudur. Bir imparatorluk yıkılıyor. Atatürk ve bütün silah arkadaşları ve kahramanları da rahmetle minnetle yad ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Altınok yaptığı konuşmada Keçiören halkına hizmetin devam edeceğini ve 2021 yılının Keçiören için yatırım konusunda altın çağı olacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ