Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

HAKKARİ (AA) - Programın yapıldığı salon

İstiklal Marşı'nın okunması

Video gösterimi

Tiyatro gösterimi

HAKKARİ - İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programlarla kutlandı.

Hakkari'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Lisesi'nin organize ettiği program, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda, video gösterimi yapıldı, öğretmen ile öğrenciler "İstiklal Marşı'nın Kabulü" adlı tiyatro ve gölge oyununu sergiledi.

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık ödül verdi.

Programa, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Öğrenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanvekili Naif Karaman, CHP İl Başkanı Nazım Demir, İYİ Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, STK temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.