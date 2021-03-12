Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yılında  kabri başında anıldı
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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yılında  kabri başında anıldı

12.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:19
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yılında  kabri başında anıldı

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında kabri başında dualarla anıldı.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında kabri başında dualarla anıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Kemal Paşaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hatim duası yapıldı.  Daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un kabri başında dua eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Kemal Paşaoğlu karanfil bıraktı.

- İstanbul
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yılında  kabri başında anıldı
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yılında  kabri başında anıldı
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yılında  kabri başında anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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