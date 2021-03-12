Mehmet Akif Ersoy Çaycuma'da anıldı

Zonguldak Çaycuma ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Programda konuşan Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Aksoy, İstiklal Marşı'nın, vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi olduğunu söyledi.

Öğrenciler dijital ortamda yayınladıkları görsellerin sunulduğu programda, şiir ve komposizyon dalında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü