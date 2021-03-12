Mehmet Akif Ersoy Çaycuma'da anıldı
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Mehmet Akif Ersoy Çaycuma'da anıldı

12.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:43
Mehmet Akif Ersoy Çaycuma'da anıldı

Zonguldak Çaycuma ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Zonguldak Çaycuma ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Programda konuşan Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Aksoy, İstiklal Marşı'nın, vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi olduğunu söyledi.

Öğrenciler dijital ortamda yayınladıkları görsellerin sunulduğu programda, şiir ve komposizyon dalında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü

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