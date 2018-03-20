Mehmet Akif Ersoy Budapeşte'de Anlatıldı

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Mehmet Akif Ersoy'un yaşamı, eserleri ve mücadelesini ele alan konferans düzenlendi.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY) ve Yunus Emre Enstitüsünün desteklediği programda, Şair ve Yazar Yavuz Bülent Bakiler ve Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Cemal Çiftçigüzeli sunum yaptı.

TİKA'nın Macaristan Koordinatörü Süleyman Kızıltoprak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Macaristan Temsilcisi Büyükelçi Selda Çimen ve Azerbaycan'ın Budapeşte Büyükelçisi Vilayet Guliyev ve çok sayıda davetli katıldı.

Yavuz Bülent Bakiler konuşmasında, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika ve Hollanda başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde Mehmet Akif Ersoy'u anlatmaya ve tanıtmaya çalıştığını ifade etti.

Mehmet Akif Ersoy'un Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminin en büyük abide şahsiyetlerinden biri olduğunu vurgulayan Bakiler, Akif'in araştıran kişilerin bin yıl sonra bile kendisi hakkında Türk edebiyat ve sanat dünyasının büyük şahsiyetlerinden birisi olduğunu söyleyeceğini kaydetti.

Akif'in büyük bir şahsiyet olmasına rağmen yeterince tanınmadığını belirten Bakiler, "Akif çok büyük bir şahsiyete ve fikir dünyasına sahip olmasına rağmen Türkiye'de okuyan ve yazan insanlarımızın azlığından çok yanlış istikametlerde görülmekte ve anlatılmaktadır. Mesela ben 1986 yılında Mehmet Akif ile ilgili çeşitli şehirlerde konuşmaya başlayınca bazı gazetelerimiz, 'Türkiye'yi ortaçağ karanlığına götürmek isteyen bir takım insanlar Mehmet Akif programları düzenliyor.' diye haber yaptı. Dünyada bundan daha sefil ve rezil bir değerlendirme olamaz." diye konuştu.

Bakiler ayrıca, Mehmet Akif'in Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için mücadele verdiğini de söyledi.

Mehmet Cemal Çiftçigüzeli ise Mehmet Akif Ersoy'un her zaman kendisi olduğunu, kimlik sahibi ve sözünün eri bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Akif'in örnek bir mütefekkir olmasının yanı sıra iyi bir aile babası, akademisyen, siyasetçi ve sanatçı olduğuna dikkati çeken Çiftçigüzeli, "Doğumunun ardından 145 yıl geçmesine bile hala Mehmet Akif Ersoy okunuyor, tercüme ediliyor ve hakkında program yapılıyorsa bu ciddi bir gelişmedir. Dilerim tüm sanatçılarımız da bundan nasiplenir. Yeni Mehmet Akifler, onun örnek gösterdiği Asımın nesli olan şairler, mütefekkirler, akademisyenler ve devlet adamlarımız yetişir." dedi.

Çiftçigüzeli ayrıca, YEE'nin düzenlediği programlarla dünya genelinde Türkçenin öğrenimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Davetliler, daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un yaşamını anlatan fotoğraf sergisini gezdi.