Mehmet Akif Alakurt kimdir? Nereli, kaç yaşında, hayatı ve hakkında bilgiler! Rol aldığı filmler nelerdir?
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Mehmet Akif Alakurt kimdir? Nereli, kaç yaşında, hayatı ve hakkında bilgiler! Rol aldığı filmler nelerdir?

28.10.2020 02:00 | Son Güncelleme: 28.10.2020 02:04
Mehmet Akif Alakurt kimdir? Nereli, kaç yaşında, hayatı ve hakkında bilgiler! Rol aldığı filmler nelerdir?

Eski model ve oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un hayatı merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Mehmet Akif Alakurt kimdir, nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, boyu kaç, kilosu kaç, burcu ne? Tüm bilgiler haberimizde.

Sıla, Adanalı gibi dizilerde rol alan Mehmet Akif Alakurt'un biyografisi birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Peki Mehmet Akif Alakurt kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hayatı ve hakkında bilgiler!

MEHMET AKİF ALAKURT KİMDİR?

Mehmet Âkif Alakurt, 23 Temmuz 1979, Ordu doğumlu Türk eski model ve oyuncu.

Mehmet Âkif Alakurt doğum tarihi : 23 Temmuz 1979

Mehmet Âkif Alakurt kaç yaşında : 41 yaşında

Mehmet Âkif Alakurt mesleği ne : Model, Oyuncu

Mehmet Âkif Alakurt nereli : Ordu

Mehmet Âkif Alakurt boyu kaç : 1.90 m

Mehmet Âkif Alakurt kilosu kaç : 87 kg

Mehmet Âkif Alakurt burcu ne : Aslan

İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra model olmaya karar verdi. Annesinin yardımıyla modelliğe Neşe Erberk'in ajansına girerek başladı. 1998 yılında "Gelecek Vaat Eden" ve "Türkiye Prensi" unvanlarını aldı. 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasına girdi ve 1. oldu. Yine aynı sene dünya ikincisi oldu. Asıl çıkışını Hacı dizisiyle yaptı. 17 bölüm oynadığı "Hacı" dizisinden sonra "Sıla" dizisinde oynamaya başlamıştır. 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde Maraz Ali rolüyle büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştur. 2015 yılında oyunculuğu bırakmış ve Brezilya'ya yerleşmiştir. Daha sonra ise bir çiftlik evine yerleşip burada köpekleriyle yaşamaya başladı.

2017'de "Adanalı fanlarına duyuru! sizin severek izlediğiniz bu dizi benim oynadığım için pişman olduğum tek iştir." dedi.

2020'de oyunculuğa dönmeyeceğini yineledi.

Mehmet Akif Alakurt kimdir? Nereli, kaç yaşında, hayatı ve hakkında bilgiler! Rol aldığı filmler nelerdir?

Modellik kariyeri:

Mehmet Akif Alakurt 2001 yılında yarışmasını kazanmış ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmeye hak kazanmıştır. Bunun hemen ardından sonra 2001 yılında Best Model of The World yarışmasında ikincilik kazanmıştır. Bu başarılar sayesinde birçok dizi yönetmenlerinden teklifler almış ve oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2003 yılında Kırık Ayna filminde Ali Kirman Koçoğlu rolünü canlandırmıştır.

MEHMET AKİF ALAKURT'UN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2003 : Kırık Ayna : Ali Kirman Koçoğlu

2004 : Metro Palas : Ural

2005 : Zeytin Dalı : Kenan

2006 : Hacı : Ahmet Gesili

2006 - 2008 : Sıla : Boran Ağa

2008 - 2010 : Adanalı : Maraz Ali/ Ali Gökdeniz

2011 : Reis : Murat

2013 : Fatih : Fatih Sultan Mehmed

2014 : Emanet : Fırat

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