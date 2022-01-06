Mehmet Akarca kimdir? Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca nereli, kaç yaşında?

Mehmet Akarca kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yargıtay Başkanlığına 267 oy ile seçilen Mehmet Akarca hayatı araştırılıyor. 2010 yılında Yargıtay Üyeliğine seçildi, 2013 yılında ise Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığına getirildi. Son olarak da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçildi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca kim?

MEHMET AKARCA KİMDİR?

Mehmet Akarca (d. 21 Ocak 1963; Şirvan, Siirt) Türk hukukçu. Mevcut Yargıtay Başkanı. Karşıyaka Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. ... 24 Mart 2020 tarihinde yapılan Yargıtay başkanlığı seçimlerinde 267 oy olarak Yargıtay Başkanı seçildi.

Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitirdi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu ve hemen sonrasında askerliğini Kütahya'da tamamladı.

İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Mehmet Akarca sırasıyla; Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerini yürüttü.

YARGITAY ÜYELİĞİNE GETİRİLDİ

18 Ocak 2010 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 21 Ekim 2013 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı'nca 18 Mayıs 2015 tarihinde 1. kez, 21 Mayıs 2019 tarihinde 2. kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi. 2020 Mart itibariyle de Yargıtay Başkanlığına seçildi.Evli ve iki çocuk babasıdır.

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