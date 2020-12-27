Mehmet Ak: "Savunmada yaptığımız bir hata penaltı ile sonuçlandı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mehmet Ak: "Savunmada yaptığımız bir hata penaltı ile sonuçlandı"

27.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 27.12.2020 22:12
Mehmet Ak:

Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "Savunmada yaptığımız bir hata penaltı ile sonuçlandı geriye düştük. Oyuna tekrar tutunduk. 1-1'den sonra 2-1'e getirebilirdik" dedi.

Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "Savunmada yaptığımız bir hata penaltı ile sonuçlandı geriye düştük. Oyuna tekrar tutunduk. 1-1'den sonra 2-1'e getirebilirdik" dedi.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında evinde Yılport Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Ankaraspor'da maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mehmet Ak şöyle konuştu:

"Öncelikle rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Geçen hafta Bandırmaspor maçıyla oyun olarak üstüne

koyan bir oyun anlayışımız da vardı bugün. Hem mücadele anlamında hem saha içerisinde hücum geçiş organizasyonları olarak ikinci bölgeden kaptığımız toplarla, savunma arkasına attığımız toplarla Samsunspor'dan daha etkili oynadığımızı düşünüyorum. Hedefimiz, ikinci bölgede topu verip oynamalarını sağlayıp kazandığımız toplarla hızlı geçişlerle pozisyon bulmaya çalışıyorduk ki bu anlamda da iki tane net pozisyon bulduk. Savunmada yaptığımız bir hata penaltı ile sonuçlandı geriye düştük. Oyuna tekrar tutunduk. 1-1'den sonra 2-1'e getirebilirdik. İkinci devre yine oyun dengede giderken pozisyon vermeden yine savunma hatasıyla geriye düştük. Biz aslında oyun olarak bugün puan ya da puanlar alıp önümüze daha umutla bakmak istiyorduk. Oyun olarak aslında bir umudumuz ve ilerisi için bir kazancımız var, bunu da en kısa sürede puanlarla taçlandırıp, devreye en iyi şekilde girip, devre arasında yapacağımız hazırlıklarla çok farklı bir Ankaraspor izletmek istiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Berk Oktay Gülben Ergen Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Sergen Yalçın Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Elazığ Deprem Ankara Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmet Ak: "Savunmada yaptığımız bir hata penaltı ile sonuçlandı" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 22:18:23. #1.15#
title