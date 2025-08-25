İkinci sezon boyunca 30'dan fazla bölümle ekranlarda yer alan yapım, hem dramatik kurgusu hem de tarihî olayları ekranlara yansıtma biçimiyle öne çıktı. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı ne zaman başlayacak 2025-26?

MEHMED: FETİHLER SULTANI 2025-26 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT 1'in büyük prodüksiyonlarından biri olan "Mehmed: Fetihler Sultanı", hem tarihî atmosferi hem de güçlü oyuncu kadrosu ile geniş bir izleyici kitlesi kazandı. 2024-25 yayın döneminde ekrana gelen ikinci sezonunu 10 Haziran 2025'te tamamlayan dizi, şimdiden milyonların merakla beklediği 2025-26 sezonu için gündemde. İzleyiciler "Yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

SEZON FİNALİ SONRASI BEKLENTİLER

İkinci sezon boyunca 30'dan fazla bölümle ekranlarda yer alan yapım, hem dramatik kurgusu hem de tarihî olayları ekranlara yansıtma biçimiyle öne çıktı. Sezon finali, izleyiciyi yeni dönemde neler olacağına dair güçlü ipuçlarıyla baş başa bıraktı. Özellikle Fatih Sultan Mehmed'in yeni seferleri ve saraydaki entrikalar, dizinin gelecek bölümlerinde nasıl işleneceği merak edilen konular arasında.

Dizi ekibinden resmi bir açıklama yapılmamış olsa da önceki sezonların takvimleri dikkate alındığında çekimlerin genellikle Eylül ayının ikinci haftasında başladığı biliniyor. Bu nedenle 2025 sezonunda da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. Yapım ekibinin yaz tatilinden sonra hazırlıklara hız vermesi ve Eylül başında sete çıkması oldukça güçlü bir ihtimal.

YAYIN TARİHİNE DAİR TAHMİNLER

Daha önceki yıllarda görüldüğü üzere çekimler Eylül'de tamamlanmaya başlarken, dizinin yeni sezon bölümleri Ekim ayının ilk haftalarında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bu düzenli akış göz önüne alındığında, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin 2025-26 sezonunun Ekim 2025'te başlaması büyük olasılık olarak değerlendiriliyor.

DİZİNİN ÖNCEKİ SEZON TAKVİMİ

• Birinci sezon: 27 Şubat 2024 – 11 Haziran 2024

• İkinci sezon: 24 Eylül 2024 – 10 Haziran 2025

Bu takvim, yapımcıların belirli bir yayın çizelgesini sürdürdüğünü gösteriyor. Yaz aylarında ara veriliyor, sonbaharda ise yeni sezonun yayın maratonu başlıyor.

2025-26 SEZONU İÇİN OLASI TAKVİM

• Haziran – Ağustos 2025: Sezon arası ve hazırlık dönemi

• Eylül 2025 (ikinci hafta): Yeni sezon çekimlerinin başlaması

• Ekim 2025 (ilk veya ikinci hafta): İlk bölümün yayınlanması

Bu tahmini plan, izleyicilerin beklentilerini şekillendiren en güçlü ipuçlarını sunuyor.

YENİ SEZONDA İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Dizinin yeni sezonunda Fatih Sultan Mehmed'in Anadolu ve Avrupa'daki seferlerine ağırlık verilmesi bekleniyor. Ayrıca saray içindeki siyasi dengeler, vezirler arasındaki çekişmeler ve Mehmed'in vizyonunu yansıtan stratejik hamleler izleyiciye yeni bir heyecan sunacak. Tarihî olayların yanı sıra, dizide kurgu öğeleriyle harmanlanan karakter çatışmaları da dramatik dozajı artıracak.

OYUNCU KADROSUNDA SÜRPRİZLER OLABİLİR Mİ?

Diziye dair kulis bilgileri, bazı yeni karakterlerin kadroya dahil olabileceğini işaret ediyor. Tarih sahnesinde önemli rol oynayan paşalar, komutanlar ve yabancı elçilerin hikâyeye dâhil edilmesi izleyicinin ilgisini artıracaktır. Mevcut başrol oyuncularının ise projeye devam etmesi bekleniyor. Böylece hem istikrar hem de yenilikçi bir anlatım dengesi korunmuş olacak.

YENİ SEZONUN SEYİRCİDEN BEKLENTİSİ

TRT'nin iddialı yapımlarından biri olan "Mehmed: Fetihler Sultanı", yalnızca dramatik yönüyle değil, tarih bilincini güçlendirme amacıyla da öne çıkıyor. Dizinin yapımcıları yeni sezonda hem ulusal hem de uluslararası izleyiciye ulaşmayı hedefliyor. Özellikle Balkan coğrafyasında ve Ortadoğu ülkelerinde de geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor. Bu nedenle 2025-26 sezonunun yalnızca Türkiye'de değil, farklı ülkelerde de ses getirmesi bekleniyor.

Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da mevcut veriler, dizinin 2025-26 sezonunun Ekim 2025'te TRT 1 ekranlarında başlaması ihtimalini güçlendiriyor. Çekimlerin Eylül ayında başlamasıyla birlikte izleyici, yeni bölümler için gün saymaya başlayacak.