'Meghan ve Harry, biyografik kitap yazacaklar' iddiası
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Amerika Birleşik Devletleri, Prens Harry, Dünya, Haber

'Meghan ve Harry, biyografik kitap yazacaklar' iddiası

ABD'de yaşayan Prens Harry ve Meghan'ın biyografik kitap yazacağı iddia edildi.

26.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:13
'Meghan ve Harry, biyografik kitap yazacaklar' iddiası

ABD'de yaşayan Prens Harry ve Meghan'ın biyografik kitap yazacağı iddia edildi. Tüm yaşananların anlatılacağı kitap, ünlü çifte yakın iki gazeteci tarafından kaleme alınacak. Kitabın ana konusu çiftin, İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılması (Megxit) olacak.

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak kendi yollarına gitmek isteyen Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile ilgili, her gün yeni bir haber gündeme düşüyor. Son olarak ünlü çiftin biyografik kitap yazacağı iddia edildi. Kitabın ana konusunun ise çiftin Kraliyet ailesinden ayrılma süreci olacağı belirtildi.Saraydan verildiği öne sürülen bilgide kitabın adı "Ayrıntılarıyla Modern Kraliyet Ailesi: Harry ve Meghan'ın Gerçek Dünyası" olacağı iddia edildi. Kitabın ünlü çifte yakın gazeteciler tarafından yazılacağı ve bunlardan birinin Omid Scobie olacağı ileri sürüldü.  


Kaynak: DHA

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