Meghan Markle ve Prens Harry'nin röportajının ardından Kraliyet ailesi acil toplantı düzenledi

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Kraliyetten ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın verdiği röportajda birçok iddiada bulunmalarının ardından Kraliyet ailesi acil olarak toplandı. Markle'nin iddialarının ardından en dikkat çeken yorum ise üvey kardeşi Samantha Markle'dan geldi.

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşerek hem aileye hem de İngiliz medyasına adeta savaş açan Prens Harry ve Meghan Markle, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

HARRY VE MEGHAN PEŞ PEŞE BOMBALARI PATLATTI

Çift, Kraliyet ailesi hakkında bebeklerinin ten renginin sorgulandığını, gelirlerinin kesildiğini hatta Markle'ın bir dönem yaşadıklarından dolayı intiharı bile düşündüğünü anlattı. İkilinin açıklamalarının ardından Kraliyet ailesinin vereceği tepkiler merak konusu oldu.

Daily Mail gazetesi, 2 saatlik röportajın ekrana gelmesinin ardından Kraliçe Elizabeth'in acil olarak toplantı kararı aldığını söyledi. Yayınlanan haberde; Kraliçe'nin tahtın ikinci sıradaki varisi olan Prens Charles ve üçüncü sıradaki varisi Prens William ile durum değerlendirmesi yaptığı söylendi.

SAMANTHA MARKLE: MEGHAN'DA KİŞİLİK BOZUKLUĞU GÖRÜYORUM

Bunun yanı sıra Meghan Markle'ın üvey kardeşi Samantha Markle da röportaj hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kardeşinin Stockholm sendromu yaşadığını ileri süren Samantha Markle, "Meghan'da narsist kişilik bozukluğu görüyorum. Teşhis koymuyorum ama onun bir yardım alması gerekiyor. Harry için kötü hissediyorum. Ailesinden, arkadaşlarından ve bildiği hayattan koparıldı. Bana kaçırılan kişileri hatırlatıyor. Hayatının çok kötü olduğuna inanıp kendisini alıkoyan kişiye aşık olan kişiler gibi" yorumunu yaptı.

"MEGHAN, DIANA'YA ÖZENİYOR"

Meghan Markle'ın dersine çok iyi çalıştığını söyleyen Samantha Markle, sözlerine şöyle devam etti: "O Diana'yı kendine idol aldı. Diana için dersinİ iyi çalıştı. Onun kıyafetlerini, vücut dilini taklit etti. İlk buluşmalarında onun parfümünü kullandı. Kardeşimin Harry'nin kim olduğunu bilmediğini söylemeyin."