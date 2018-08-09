Megastar Tarkan'dan Kemal Sunal İçin Duygusal Paylaşım: Adına ve Sana Toz Kondurmayız
Megastar Tarkan, usta oyuncu Kemal Sunal'a yapılan eleştiriye sessiz kalmayarak sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı.
Usta oyuncu Kemal Sunal'a yaptığı eleştiriyle gündeme oturan Cemile Bayraktar'a ünlü isimlerden tepki paylaşımları gelmeye devam ediyor. Her geçen gün artan tepkiye Megastar Tarkan'dan da kayıtsız kalmadı. Kemal Sunal'ın siyah-beyaz fotoğrafını paylaşan Tarkan altına duygusal bir not düştü.
"ADINA VE SANA SEVGİMİZE TOZ KONDURAMAYIZ"
Eski Yeni Şafak Yazarı Cemile Bayraktar'ın Kemal Sunal için yaptığı olumsuz eleştirisine Megastar Tarkan da sessiz kalmadı. Tarkan usta sanatçı Kemal Sunal'ın fotoğrafını paylaşarak "Sen üzülme sevgili Kemal Sunal. Bize dayadığın o sırtın hiçbir zaman yere gelmez. Senin arkanda seni çok seven bir millet var.Adına ve sana olan sevgimize toz kondurmayız biz çünkü kalplerimizde bıraktığın sevgi dolu izleri unutmadık hiç. Sana edilen her kötü söz seni gönüllerimizde sadece daha da yüceltir, değerine değer katar o yüzden. Sen üzülme, rahat ol canımız Kemal Sunal..."
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Ne güzel de söylemişsin Tarkan.. yazdıklarına sonuna kadar katılıyorum sen rahat uyu KEMAL SUNAL canımızsın...Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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İnsaf ya hakkın rahmetine kavuşmuş birini rahat bırakın ya mekanı cennet olsun onun filmleri ile büyüdük ve halen zevkle seyrediyoruzCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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SEVGİLİ TARKANCIM BIRAK ŞİMDİ REKLAM KOKAN HAREKETLERİCevap Yaz 3 15 Yayından KaldırERDEM : Adam dünyada konser versin ama reklama ihtiyacı var haklısın6 1 Yayından Kaldır
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helalın var be tarkan cok güzel ifade etmişsin tebrikler sanaCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır