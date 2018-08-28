Megastar Tarkan, 45 Yıllık Hayatını Beyazperdeye Aktarmak İçin Kolları Sıvadı

Şimdilerde Almanya'da eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile vakit geçiren Tarkan, Yeşilçam filmlerini aratmayan hayatını beyazperdeye aktarmak için hareket geçti. Anne karnından şöhrete kavuştuğu yıllara dek pek çok kez ölümle burun buruna gelen Megastar'ın kendi yazacağı filmde 45 yıllık hayatını tüm çıplaklığıyla anlatacağı söyleniyor.

ANNESİ MADDİ ZORLUKLARDAN DOLAYI BEBEĞİ ALDIRMAYI DÜŞÜNDÜ

Takvim'in haberine göre; zorluklarla geçen yaşamı daha annesi Neşe Tevetoğlu'nun karnındayken başlayan sanatçının, birçok kez ölümden dönmesini de yazacağı senaryoda anlatacağı konuşuluyor. Öyle ki sanatçının yakınlarının anlattığına göre Neşe Hanım, eşi Ali Tevetoğlu ile evliliğinde sıkıntılar yaşadığında Tarkan'a hamile olduğunu öğrendi. Bebeği aldırmayı dahi düşenen Neşe Hanım, rüyasında oğlunun ailesi ve memleketi için çok hayırlı bir evlat olacağını görüp bundan vazgeçti.

"BU ÇOCUK YAŞAMAZ" DEMİŞLERDİ

Adını da annesinin rüyası üzerine alan sanatçı, küçükken ağabeyi ile at arabasının peşinden koşup feci bir kaza geçirdi. Megastar, doktorların "Bu çocuk yaşamaz" demesine rağmen hayata sımsıkı tutundu. Doğup büyüdüğü Almanya'daki ırkçı saldırılardan da nasibini alan Tarkan, babasının kalp hastalığı nedeniyle 15 yaşında ailesiyle Türkiye'ye yerleşti.

ŞÖHRETİ YAKALADIKTAN SONRA KAZA GEÇİRDİ

Maddi sıkıntıların yanı sıra Avrupai görüntüsüyle çevrenin baskısını da hisseden Megastar, bir dönem yaşadığı psikolojik sıkıntıların üstesinden profesyonel destekle üstesinden geldi. Yıldızı 90'lı yılların başında parlayan ünlü sanatçı, şöhreti yakaladıktan kısa bir süre sonra Fransa'da geçirdiği feci trafik kazasıyla bir kez daha ölümle burun buruna geldi. Vücudunda kırıklar oluşan Tarkan, burada uzun süre de yoğun bakımda kaldı.

SENARYOYU TİTİZLİKLE KALEME ALIYOR

Megastar'ın yıllar sonraki başka bir kazada otobanın ortasında öylece kalan araçtan şans eseri sağ salim kurtulması da o dönem büyük yankı uyandırmıştı. Birçok kez ölüme çelme takıp azmiyle de yıldızını parlatan 45 yaşındaki ünlü sanatçı, bugüne kadar en başarılı yapımcıların kendisine yaptığı pek çok oyunculuk teklifini geri çevirmişti. Megastar'ın kendi hayatını anlattığı ve senaryosunu büyük titizlikle kaleme aldığı filmde oynayıp oynamayacağı ise merak konusu oldu.