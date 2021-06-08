Megan Fox kimdir? Megan Fox kaç yaşında, nereli? Megan Fox biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Megan Fox kimdir? Megan Fox kaç yaşında, nereli? Megan Fox biyografisi!

Megan Fox kimdir? Megan Fox kaç yaşında, nereli? Megan Fox biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Magazin gündeminde adını sık sık duyduğumuz ünlülerden olan oyuncu ve manken Megan Fox merak edildi. Peki, Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox kimdir? Megan Fox kaç yaşında, nereli? Megan Fox mesleği nedir? Megan Fox hayatı ve biyografisi nedir?

Magazin gündeminde adını sık sık duyduğumuz ünlülerden olan oyuncu ve manken Megan Fox merak edildi. Peki, Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox kimdir? Megan Fox kaç yaşında, nereli? Megan Fox mesleği nedir? Megan Fox hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MEGAN FOX KİMDİR?

Megan Denise Fox (d. 16 Mayıs 1986; Oak Ridge, Tennessee) Amerikalı oyuncu ve manken.

Megan Denise Fox, 16 Mayıs 1986 yılında Oak Ridge, Tennessee'de dünyaya geldi. 5 yaşındayken tiyatro ve dans dersleri almaya başladı. 10 yaşındayken ailesiyle birlikte Florida'ya taşındı ve orada eğitimine devam etti. 13 yaşındayken oyunculuk ve mankenlik yapmaya başladı. 1999 yılında Amerika Mankenlik ve Yetenek yarışmasında çeşitli ödüller kazandı. Fox, Holiday in the Sun adlı filmle magazin basınında Ashley Olsen'a rakip gösterildi. Fox 1,63 cm boyundadır. Biseksüeldir, Megan'a göre herkes biseksüel doğar. 2007'den 2020 yılına kadar Brian Austin Green ile beraberdi. Çift 2010 yılında evlenmiştir. 2020'nin Eylül ayında boşanmışlardır. 2020'nin yaz aylarında şarkıcı Machine Gun Kelly ile çıkmaya başlamıştır. İlk çıktığı yıllarda Angelina Jolie'ye benzerliği ile konuşulmuştur. 2010 yılında Eminem ve Rihanna'nın "Love The Way You Lie" şarkısının klibinde oynamıştır. 27 Eylül 2012 tarihinde Noah Shannon Green adını verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir.

Filmografi;

2001 Holiday in the Sun Brianna Direct-to-video

2003 Bad Boys II Stars-and-Stripes Bikini Kid Dancing Under Waterfall Uncredited extra

2004 Confessions of a Teenage Drama Queen Carla Santini

2007 Transformers Mikaela Banes

2008 How to Lose Friends & Alienate People Sophie Maes

2009 Transformers: Revenge of the Fallen Mikaela Banes

2010 Jonah Hex Lilah Na Nai'a: Legend of the Dolphins Hawaiian Spinner Dolphins

2011 Friends with Kids Mary Jane

2012 The Dictator

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Selçuk Balcı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Ozan Tufan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Megan Fox kimdir? Megan Fox kaç yaşında, nereli? Megan Fox biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 19:17:54. #1.14#

title