Megakent'te kar gece saatlerinde etkisini gösterdi - Haberler

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Megakent'te kar gece saatlerinde etkisini gösterdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Megakent'te kar gece saatlerinde etkisini gösterdi

Günlerdir İstanbul'da beklenen kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisi göstermeye başlamıştı.

Günlerdir İstanbul'da beklenen kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisi göstermeye başlamıştı. Kar yağışı gece saatlerinde de etkisini kentin birçok noktasında gösterdi. Tipi nedeniyle TEM Otoyolunda seyir eden araçlar sorun yaşarken Taksim Meydanında da kartpostallık görüntüler oluştu.

Megakent'te etkili olan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun belirli kesimlerinde etkili oldu. Zaman zaman tipinin etkili olduğu noktalarda görüş mesafesi düşerken seyir halindeki araçların da hızını yavaşlattığı kameralara yansıdı. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında da Okmeydanı istikametine seyir eden araçların kar yağışı nedeniyle zorlandığı görüldü. Kar yağışının sabah erken saatlerde başlayıp gün içerisinde de şiddetini arttıracağı öğrenildi. - İSTANBUL

Megakent'te kar gece saatlerinde etkisini gösterdi

Megakent'te kar gece saatlerinde etkisini gösterdi

Megakent'te kar gece saatlerinde etkisini gösterdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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