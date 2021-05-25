Megadeth'in kurucusu David Ellefson cinsel tacizden suçlanınca gruptan atıldı
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Megadeth'in kurucusu David Ellefson cinsel tacizden suçlanınca gruptan atıldı

Megadeth'in kurucusu David Ellefson cinsel tacizden suçlanınca gruptan atıldı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Açıklama, grubun Twitter hesabından yapıldı.

Açıklama, grubun Twitter hesabından yapıldı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda "David Ellefson'ın artık Megadeth'le çalmayacağını hayranlarımıza duyuruyoruz. Bu kararı kolay almadık" satırları yer aldı. Grubun açıklamasında "Neler olduğunu tüm detaylarıyla bilirken ve ilişkimiz zaten gerginken artık bundan sonra birlikte çalışmamız imkansız" denildi.

MUSTAINE'İN İMZASI YER ALDI

Bu paylaşımda, grubun 59 yaşındaki gitaristi ve grubu 1983'te Ellefson ile birlikte kuran Dave Mustaine'in imzası yer aldı. Megadeth'in açıklamasında ayrıca, grubun hayranlarına, yeni müzik çalışmalarının bitmek üzere olduğu haberi de verildi.

56 yaşındaki David Ellefson hakkındaki iddialar, mayıs ayı başında ortaya çıktı. Ünlü müzisyenin reşit olmayan bir kızla yazışma görüntüleri ve fotoğrafları "reşit olmayan bir kadına cinsel taciz" başlığıyla internette yayınlandı.

Megadeth grububundan 2002'de ayrılan ve 2010'da yeniden gruba dönen Ellefson, görüştüğü kişinin 18 yaşından küçük olduğu iddiasını reddederek, aralarındaki etkileşimin rızaya dayalı olduğunu iddia etti.

İDDİALARI REDDETTİ

Başına gelen olaydan sonra Ellefson, Instagram hesabını kilitledi, video ve fotoğraflarına paylaşım engeli koydu. Variety'ye konuşan müzisyen, "Özel ve yetişkinler arası etkileşimi bağlamından koparıp itibarıma, kariyerime ve aileme zarar vermek için manipüle ettiler" dedi.  Ellefson, görüştüğü kadının da herhangi bir suiistimale uğramadığını, reşit olduğunu ve etkileşimin rızasıyla olduğunu söylediği videolu açıklamasını sayfasında paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

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