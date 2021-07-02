Medya-İş, Denizli'de AA fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" sergisini açtı
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Medya-İş, Denizli'de AA fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" sergisini açtı

Medya-İş, Denizli'de AA fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' sergisini açtı
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Kültür Sanat

Denizli'de Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" başlıklı sergi açıldı.

Denizli'de Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" başlıklı sergi açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu ve Galerisi'nde açılan sergide, 94 fotoğraf yer aldı.

Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı, serginin açılışı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Filistin'in 1918 yılına kadar ecdat toprağı olduğunu hatırlattı.

Ballı şunları kaydetti:

"Bugün İsrail devleti dediğimiz devlet, bir terör ve zulüm devletidir. İsrail ne yaparsa yapsın Filistin bitmiş değil, ayakta kalacak. Mescid-i Aksa'da gene hep beraber gidip namaz kılacağız. Bu sergideki fotoğrafların tamamı ramazan ayı içinde yapılan saldırılarda Anadolu Ajansı foto muhabirleri ve muhabirleri tarafından çekildi. Mısır'da, Suriye'de ve Filistin'de yaşananları dünyaya duyuran tek Türkiye kuruluşu AA'dır. Bu saldırılarda yaralanan AA muhabirleri buna rağmen görevlerini yapmaya devam etmektedir."

Fotoğraf sergisinin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, sergilenen fotoğraflarla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Açılış törenine Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay, Denizli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Musa Çelikkol, Hak-İş Şube Başkanı Sezai Söylemez ve Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Erdal Işık da katıldı.

Sergi yarın sona erecek.

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Medya-İş, Denizli'de AA fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' sergisini açtı
Medya-İş, Denizli'de AA fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' sergisini açtı
Medya-İş, Denizli'de AA fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' sergisini açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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