MEDYA DÜNYASINDAN İSİMLER İLETİŞİM SOHBETLERİ'NDE BULUŞTU

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi Belediyesi; Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer ve Radyo Trafik Spikeri Cenk Sarıkaya'yı ağırladı. Medya dünyasının üç ismi, İletişim Sohbetleri'nde gençlerle buluştu.

Sultangazi Belediyesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer ve Radyo Trafik Spikeri Cenk Sarıkaya'nın dün İletişim Sohbetleri'nin akşam konukları oldu. Programda günümüz dünyasındaki iletişim dinamikleri ele alındı. İletişim alanında ilerlemek isteyen gençler, üç isme ayrı ayrı sorular sorarak meraklarını giderdi.

'DÜNYA ÇAPINDA SES GETİREN RÖPORTAJ'

Geçmişte yaşadığı bazı ilginç meslek deneyimlerini aktaran Mehmet Akif Ersoy, bunlardan birinin özellikle önemli olduğunu söyledi. Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin son röportajını kendisiyle yaptığını söyleyen Ersoy, "Kaddafi ile röportajımın onun son röportajı olacağını bilmiyordum. Kaddafi, kimseyle röportaj yapmıyordu ama beni kabul etmişti. Sonrasında o röportaj, CNN gibi uluslararası çaptaki büyük medya platformlarında yer buldu, dünya çapında ses getirdi" dedi.

Suriye, Filistin gibi savaş bölgelerinde görev yaparken yaşadıklarından da bahseden Ersoy, iletişim konusunda bu deneyimlerinden çıkardığı dersleri paylaştı.

YENİ BİR HABER KAYNAĞI: SOSYAL MEDYA

Dijital medya üzerinden çok sayıda kişinin takip ettiği haber platformu GZT'nin Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, sosyal medya üzerinden yayılan bilgilerin iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, iletişimin sosyal medya ile değişen dinamiklerine değinerek sosyal medyada kullanılması gereken dilin nasıl olması gerektiğini anlattı.

Gezer, 'Sosyal medya yayıncılığı yapıyoruz. O yüzden aslında bir yandan internet üzerindeyiz. Mobil dünyadayız ama bu gibi etkinliklerle sahada olmak gerçekten bizim için çok kıymetli. Çünkü anlatacak bir hikayemiz var. Bunun da burada soru cevaplarla ve etkileşimle yapma bizim için çok değerli oluyor. Gençlerin katılıyor olması bizim için ayrı bir önemli. Çünkü aslında takipçilerimize bir yandan burada bugün de buluşmuş olduk' şeklinde konuştu.

MODASI GEÇMEYECEK BİR İLETİŞİM ARACI: RADYO

Radyo programıyla dinleyiciye ulaşan Cenk Sarıkaya, mikrofon başında yaşadığı eğlenceli anılarını anlatarak radyo aracılığıyla kurulan iletişimin ne kadar samimi olabileceğinin örneklerini verdi. Konuklar, gelişen yeni iletişim araçlarına rağmen radyonun modasının neden geçmeyeceği konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Sarıkaya, ' Sultangazi Belediyesi'nin yapmış olduğu bu iletişim sohbetleri çok kıymetli. Çünkü iletişim hayatımızın her alanında var. Yani sabah kalkıp sokağa çıktığımız an başlıyor. Gece yatıncaya kadar da devam ediyor. Bugün farklı sektörlerde ama medyada ve iletişimde olan insanlarla Sultangazi'de gençlerle beraber olduğumuz için çok keyif aldık. Paylaştığımız bilgilerle hayatlarına dokunabileceksek ne mutlu bize' diye konuştu.