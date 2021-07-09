Medusa kimdir? Yunan mitolojisinde Medusa hakkında bilinenler!

Medusa, Yunan mitolojisinde yer alan cinsiyeti kadın olan bir canavar olarak geçmektedir. Mitolojik bir karakter olan Medusa' nın kim olduğu ve hakkındaki inanışlar merak ediliyor. Peki, Medusa kimdir? Yunan mitolojisinde Medusa hakkında bilinenler!

Birçok kitapta, filmde rastladığımız karakter Medusa, son günlerde sıkça aratılıyor. Yunan mitolojisinde yer edinen karakterlerden biri olan Medusa , aynı zamanda gizemli bir karakter olarak da tanınıyor. Herkesin aklında " dişi canavar, kötü karakter" olarak yer edinen Medusa'nın kim olduğu ve hakkında bilinenler merak ediliyor. Peki, Medusa kimdir? Yunan mitolojisinde Medusa hakkında bilinenler!

MEDUSA KİMDİR?

Medusa, Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar. Gorgon kardeşlerden tek ölümlü olandır. Bu yüzden insanların kahramanı Perseus tarafından öldürülebilmiştir. Perseus, Graeae'nin ona verdiği ayna ile Medusa'ya bakabilmiş ve böylece kafasını taşa dönüşmeden kesebilmiştir.

Bazı kaynaklar ise Hermes'in (Merkür) ona verdiği orak ve Athena'nın verdiği ayna ya da kalkan ile onu öldürdüğünü söyler. Sağ taraftaki kanı zehirlidir sol tarafında panzehiri vardır. Kafasını kestikten sonra Medusa'nın boynundan denize sıçrayan iki damla kandan Chrisaor ve Pegasus doğmuştur. Bazı kaynaklarda kafası kesildiğinde Medusa'nın hamile olduğu yazar. İki çocuğun da babası "Deniz Tanrısı Poseidon"dur. Bir diğer kaynak ise Medusa'nın boynundan fışkıran her bir kan damlasının yılanlara dönüştüğünü söylemektedir.

YUNAN MİTOLOJİSİNDE MEDUSA HAKKINDA BİLİNENLER!

Perseus, Medusa'nın kafasını kestikten sonra onu, taşa çevirme laneti ile, bir süreliğine silah olarak kullanmıştır. Eve, annesinin bulunduğu adaya döndüğünde, annesinin kralla zorla evlendirilmeye çalışıldığını görür ve ona "Anne, gözlerini kapat der." Medusa'nın kafasını havaya kaldırır. Onu gören herkes lanetten ötürü bir anda taşa dönüşür.

Daha sonra ise Perseus Medusa'nın kafasını Athena'ya verir ve Athena da onu kalkanına yerleştirir. Başka bir kaynağa göre ise Perseus Medusa'nın kafasını Argos'taki pazar yerine gömmüştür.

Aslında Medusa'nın kafasındaki yılanlar Athena'nın lanetidir. Medusa çok güzel bir kızdır ve altın sarısı saçları Poseidon'u cezbeder. Poseidon, Athena'nın bir tapınağında Medusa ile birlikte olur ve Athena buna karşılık Medusa'nın saçlarını yılanlara dönüştürür. Ve onu lanetler. Laneti ise ''ona kim bakarsa taşa dönüşsün'' şeklinde olur.