MediaTek, Yeni 5G İşlemcileri Tanıtacağı Tarihi Paylaştı Yeni MediaTek işlemciler geliyor. Tayvan merkezli yarı iletken şirketi, önümüzdeki ayın başında yapılması planlanan online etkinliği duyurdu.

Yeni MediaTek işlemciler geliyor. Tayvan merkezli yarı iletken şirketi, önümüzdeki ayın başında yapılması planlanan online etkinliği duyurdu. Etkinlikte yeni MediaTek işlemcilerin tanıtılması bekleniyor.

MediaTek, Online Etkinlik Düzenleyecek

MediaTek'in online düzenleyeceği etkinlik 7 Mayıs tarihinde 14.30 - 15.30 saatleri arasında olacak. Şirket tarafından paylaşılan afişte fazla açıklama yer almıyor ancak kaba tabirle "Herkes için 5G" anlamına gelen bir ifade içeriyor. Ancak bizleri nelerin beklediğine dair detaylar, Weibo üzerinden gerçekleştirdiği sızıntılarla ünlü Digital Chat Station tarafından ortaya çıktı.

Yeni MediaTek İşlemciler Sızdırıldı

Weibo gönderisinde, daha önce duyurulmuş olan Dimensity 1000L (MT6885z), Dimensity 800 (MT6873v) ve henüz hiçbir telefonda olmayan Dimensity 1000 (MT6889) işlemcinin yanı sıra Dimensity 1000 ve Dimensity 800 işlemcilerin daha yüksek saat hızında çalışan sürümleri görülüyor. Dimensity 800, 2.0GHz hızda çalışan Cortex-A76 çekirdekler ve Cortex-A55 çekirdeklere sahip. Bu yeni sürüm, performans çekirdeklerinin saat hızını 2.2GHz veya 2.3GHz'a kadar çıkarabiliyor.

Öte yandan Dimensity 1000, 2.6GHz hızda çalışan Cortex-A77 çekirdekler, 2.2GHz hızda çalışan dört adet Cortex-A55 çekirdeğe sahip. MediaTek, performans çekirdeklerinin saat hızını artırmaya karar verebilir veya performans çekirdeklerinden birinin ayrıldığı ve daha yüksek saat hızında bir üçlü küme sistemi seçebilir. Dimensity 800 ve Dimensity 1000'in bu daha güçlü sürümleri duyurulduklarında büyük olasıklıkla başka bir adla gelecek.

Sızıntı ayrıca MT6853 adı verilen giriş seviye bir MediaTek işlemcinin üretim aşamasında olduğunu ortaya çıkardı. Heyecanlandıran, MediaTek'in şimdiye kadarki en güçlü işlemcisi olacak Dimensity 2000. İşlemci hakkında hiçbir detay yok, heyecanla bekliyoruz.