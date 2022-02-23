Medeniyet diyarına yolculuk: Gönül Coğrafyası Okumaları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde eğitim görmekte olan lise öğrencilerinin, tarihimizin izlerini taşıyan toprakları tanıması, ecdadımızın yaşadığı olaylar hakkında bilinç oluşturması, medeniyetimizin uzandığı coğrafyaların önemini kavramalarının sağlanması ve kendi medeniyetimizin gelişimine destek olunması amacıyla projeler geliştiriyor. Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için düzenlenen Gönül Coğrafyası Okumalarının 4'üncü programı, Peygamberler Diyarı 'Hicaz' Tanıtım Paneli başlığı ile şair-yazar Hayati İnanç ve program sunucusu-yazar Bekir Develi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

YARIŞMANIN TANITIM PANELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde; Gönül Coğrafyası Okumaları kapsamında organize edilen 'Hicaz' Tanıtım Paneli adlı programda gençler, Uluslararası Kongre Merkezi'nde dünyanın öz medeniyet değerlerine gerçekleştirilen yolculuğa tanıklık etti. İskender Pala'nın ''Bülbülün Kırk Şarkısı'' ve İsmail Bilgin'in ''Medine Müdafaası'' eserlerinin hediye edileceği yarışmanın tanıtım paneli Bekir Develi'nin moderatörlüğünde Hayati İnanç'ın sunumlarıyla yapılan program sanal mecralarda da canlı yayınlandı.

İNANÇ: GÖNÜL COĞRAFYAMIZI İYİ TANIMAK GEREK

Programa katılan Hayati İnanç, Türk edebiyatına yön veren önemli şair ve düşünürlerden alıntı yaparak, öz medeniyetimize yön veren şahsiyetlerin örnek hayatlarından bahsetti. Bekir Develi ise şair İnanç'a dünyanın öz medeniyet değerlerine gerçekleştirdikleri yolculuğunda İskender Pala'nın ''Bülbülün Kırk Şarkısı'' ve İsmail Bilgin'in ''Medine Müdafaası'' eserlerinin yorumlamasını istedi. ''Sömürgeciliğin ders olarak okutulması gerekir. Kötüyü bilmeden iyi bilinmez. Gönül Coğrafyası Okumaları güzel bir fikir. Bize bir görev düştü. Değerlerimizin güneşinde Gönül Coğrafyası uzakta kalsa da kalbimiz orada'' diyen İnanç, vatandaşların kendi tarihlerini, kendi edebiyatlarını, tarihe nam salmış kendi medeniyet değerleri ve bu medeniyetin mimarı olan mümtaz şahsiyetleri ile gönül coğrafyamızı daha iyi tanımaları gerektiğini söyledi.

ŞİİRLERDEKİ NEZAKET VE İNCELİK

Panelin devamında Bekir Develi, "Mısralar ve dizelerde büyük bir anlam karmaşası yaşasa da gençlerin size olan bu ilgisi çok önemli" çıkarımını yaptı, İnanç ise bu yorum için şu ifadelere yer verdi: "Kendimizi tanımaktan çekinmeyelim. İki kültür var. Ateş ve Toprak Kültürü. Faydalı olacağız. Asgarisi zararlı olmamak. Tevazu hakkı." diye konuştu. Sohbetin son bölümünde ise Divan Şairlerimizin şiirlerinde beyitler okuyan İnanç, şiirlerdeki uslüba, kelimelerdeki nezaket, incelik ve manaya işaret ederek, yeni neslin bunlarla bağının kuvvetlenmesi için dur durak bilmeden çalışmamız gerektiğini vurguladı.

'KUM SANATI İLE HİCAZ'I MÜZİK EŞLİĞİNDE ANLATTI

Programın bitimine doğru yüzlerce öğrencilerle soru-cevap kısmına geçildi. Panel sonrasında Hayati İnanç ve Bekir Develi, kendisine yoğun ilgi gösteren genç hayranları ile sohbet ederek fotoğraf çektirdi, kitaplarını imzaladı. Programda ışıkla aydınlatılan bir masada kum gösterisi de yapıldı. Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, 'kum sanatı' ile Hicaz'ı müzik eşliğinde anlattı.

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