Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek
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Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek

09.10.2020 17:17 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:31

Medeni kanunu hedef alıp çok eşliliği savunan ve doktorluk görevinden alınan eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, sosyal medya hesabından tehditvari paylaşımlarda bulundu. Edizer, "Bizim açıkta olması gereken her şeyimiz açıktaydı zaten. Kapalı olması gereken de bizimle mezara gider; yaverliğimizin sırları gibi" dedi.

Geçen haftalarda yaptığı açıklama ile medeni kanunu hedef alan ve erkeklere ikinci eş çağrısında bulunan Ali Edizer'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar hız kesmiyor.

İlk olarak GATA'daki başhekim yardımcılığı görevinden alınan Edizer, daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de uzaklaştırılmıştı.

"EMEKLİ OLAYIM DİYORDUM ŞİMDİ VAZGEÇTİM"

Bir dönem Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın özel kalem müdürlüğüne de yapan Edizer yaptığı açıklamada, "Susmamı, bir kenara çekilmemi tavsiye eden iyi niyetli kardeşlerime teşekkür ederim. Amma: İki yıldır emekli olayım, diyordum, şimdi vazgeçtim. Hukuk dairesinde sonuna kadar mücadele edeceğim. Her şey sadece Allah'ın (cc) dilemesiyle olur…" ifadelerine yer verdi.

"AÇIKTA OLMASI GEREKEN HER ŞEYİMİZ AÇIKTAYDI"

Bu açıklamanın ardından yeni bir paylaşım daha yapan Edizer, "Açığa alınmak derken?' Bizim açıkta olması gereken her şeyimiz açıktaydı zaten. Kapalı olması gereken de bizimle mezara gider; yaverliğimizin sırları gibi" dedi.

Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, medeni kanunu hiçe sayarak erkeklere ikinci eş alması yönünde çağrı yapmıştı. Bu açıklamalar infial yaratırken, konu sosyal medyada gündem olmuş, Edizer görevden alınmıştı.

BAKAN KOCA, RAHATSIZ OLMUŞTU

İnfial yaratan bu paylaşım CHP'nin de gündeminde yer almış, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Edizer'in açıklamalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettiğini duyurmuştu. Özel yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya paylaşımları nedeniyle #GATA'nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'e partimizde ve kamuoyunda duyulan büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettim. Sn. Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, yarın gereğinin yapılacağını iletti. Konunun takipçisi olacağız" demişti.

Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek
Haber Yorumları (3)
KM: DOĞRU SÖYLEYENİ DOKUZ KÖYDEN KOVARLARMIŞ
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WWWWWW WWWW: adam doğru demiş
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HÜSEYİN: Ey Kuranì Kerimi okuyanlar,ayetlerle oynamayin.Kiyamete kadar dünyaya ışık olacaktır ve zamanın en büyük şahididir O.Allahın rızasını kazanmaya bakın.Bırakın artık kendinize bir şeyh aramayı.Yolunuz yol değil,istirham ederim.
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