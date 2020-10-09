Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak
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Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak

09.10.2020 10:27 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:08

Medeni kanunu hedef alarak erkeklere ikinci eş çağrısında bulunan Ali Edizer, son olarak tabiplik görevinden de açığa alındı. Edizer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada eleştirdiği kanuna sığındı ve "Hukuk dairesinde sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

Geçen haftalarda yaptığı açıklama ile medeni kanunu hedef alan ve erkeklere ikinci eş çağrısında bulunan Ali Edizer, tepkilerin hedefinde yer aldı. İlk olarak GATA'daki başhekim yardımcılı görevinden alınan Edizer, daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de uzaklaştırıldı.

Ali Edizer bu kararın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve eleştirdiği hukuk kanunlarına sığınacağını bildirdi.

"EMEKLİ OLAYIM DİYORDUM ŞİMDİ VAZGEÇTİM"

Edizer yaptığı açıklamada, "Susmamı, bir kenara çekilmemi tavsiye eden iyi niyetli kardeşlerime teşekkür ederim. Amma: İki yıldır emekli olayım, diyordum, şimdi vazgeçtim. Hukuk dairesinde sonuna kadar mücadele edeceğim. Her şey sadece Allah'ın (cc) dilemesiyle olur..." ifadelerine yer verdi.

"AÇIKTA OLMASI GEREKEN HER ŞEYİMİZ AÇIKTAYDI"

Bu açıklamanın ardından yeni bir paylaşım daha yapan Edizer, "'Açığa alınmak derken?' Bizim açıkta olması gereken her şeyimiz açıktaydı zaten. Kapalı olması gereken de bizimle mezara gider; yaverliğimizin sırları gibi" dedi.

Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak
Haber Yorumları (32)
345: bu ülkenin içgüvenliği için tarikatlar cemaatler dergahlar dini medreseler dini vakıflar daha niceleri dış istihbaratların hedef alıp içerden yıkacağı ocak derneklerin hepsi ülke geneli il ilçe belde köy olarak kapanmadımı her zaman nice fetö tehditler vardır ne mazlum menzilcilerin ingiliz veya rusyaya bağlı olmadıkları o saltanatları nerden geliyorda dünyanın dört bir yanında her türlü yurt okul üniversiteleri daha niceleri var dergahlar tarikatlar cemaatler islam dinini bitirdi boşa çıkardı
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MEHMET: bu nasıl bir doktor anlamadım ne içtin sen abi gerçekten normal değilsin
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TNT: Burası ALLAH''a değil anıtkabire secde edenlerin ülkesi. Burada milletin ALLAH dediğine ne bakıyorsun. Yada askerine şehit dediğine ne bakıyorsun. Kuran bu millete KAFİR diyor. Sen ne diye bu millet Müslümanmış gibi konuşuyorsun.
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