Meczup ne demek? Meczup nedir? Meczup kime denir?

Meczup, özellikle tasavvufta ve tasavvuf edebiyatında sık sık kullanılan bir sözcüktür. Peki, meczup sözcüğünün kısaca anlamı nedir? Meczup kelimesi TDK'ya anlamı nedir? İşte, meczup ne demek ve meczup olmak kavramları hakkındaki detaylar...

Meczup sözcüğünün kelime anlamı internette aranan konular arasında yer alıyor. Peki Meczup ne demektir, TDK sözlük anlamına göre Meczup hangi anlamda kullanılır?Meczup kime denir?

MECZUP NE DEMEK, NEDİR?

Meczup kelime anlamı olarak, Arapça kaynaklı olup, somut ve soyut olmak üzere birkaç anlama gelmektedir. Günümüz Türkçesinde bu sözcük, birçok yerde kullanım alanı bulmaya devam etmektedir.

MECZUP KİME DENİR?

Meczup sözcüğünün akıllara gelen ilk anlamı, aklını yitiren kimse demektir. Bir akıl hastalığı olan kimselere meczup denilmektedir. Buna göre meczup, Allah aşkı ile kendisinden geçmiş olan kimse demektir. Yani dünyadan el etek çekmiş, tüm varlığını Allah'a adamış kişiler meczup olarak anılmaktadır.

Tasavvuf meczup ne demek?



Tasavvufta meczup, dünyadan el etek çekmiş, tüm varlığını Allah'a adamış kişiler meczup olarak anlır. Anlamı itibariyle farklı fikirlere sahip olan kişileri de kapsar. Meczup olarak anılan kimseler, alışık olunmayan, ilginç düşünceleri savunur. Bu kimseler, toplumdaki sıradan kimselere benzemezler.