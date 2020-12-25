Meczup ne demek? Meczup nedir? Meczup kime denir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Meczup ne demek? Meczup nedir? Meczup kime denir?

25.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:57
Meczup ne demek? Meczup nedir? Meczup kime denir?

Meczup, özellikle tasavvufta ve tasavvuf edebiyatında sık sık kullanılan bir sözcüktür. Peki, meczup sözcüğünün kısaca anlamı nedir? Meczup kelimesi TDK'ya anlamı nedir? İşte, meczup ne demek ve meczup olmak kavramları hakkındaki detaylar...

Meczup sözcüğünün kelime anlamı internette aranan konular arasında yer alıyor. Peki Meczup ne demektir, TDK sözlük anlamına göre Meczup hangi anlamda kullanılır?Meczup kime denir?

MECZUP NE DEMEK, NEDİR?

Meczup kelime anlamı olarak, Arapça kaynaklı olup, somut ve soyut olmak üzere birkaç anlama gelmektedir. Günümüz Türkçesinde bu sözcük, birçok yerde kullanım alanı bulmaya devam etmektedir.

MECZUP KİME DENİR?

Meczup sözcüğünün akıllara gelen ilk anlamı, aklını yitiren kimse demektir. Bir akıl hastalığı olan kimselere meczup denilmektedir. Buna göre meczup, Allah aşkı ile kendisinden geçmiş olan kimse demektir. Yani dünyadan el etek çekmiş, tüm varlığını Allah'a adamış kişiler meczup olarak anılmaktadır.

Tasavvuf meczup ne demek?

Tasavvufta meczup, dünyadan el etek çekmiş, tüm varlığını Allah'a adamış kişiler meczup olarak anlır. Anlamı itibariyle farklı fikirlere sahip olan kişileri de kapsar. Meczup olarak anılan kimseler, alışık olunmayan, ilginç düşünceleri savunur. Bu kimseler, toplumdaki sıradan kimselere benzemezler.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan İsmail Demir Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto Berk Oktay Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Arda Turan Vitor Hugo Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kaza Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meczup ne demek? Meczup nedir? Meczup kime denir? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 14:57:32. #1.15#
title