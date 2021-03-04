Mecliste siyasi parti temsilcileri şehit askerler için başsağlığı diledi
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Mecliste siyasi parti temsilcileri şehit askerler için başsağlığı diledi

04.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:40
Mecliste siyasi parti temsilcileri şehit askerler için başsağlığı diledi

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri ve milletvekilleri, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 9 personelin şehit, 4 personelin yaralanması üzerine başsağlığı dilediler.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri ve milletvekilleri, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 9 personelin şehit, 4 personelin yaralanması üzerine başsağlığı dilediler.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Başkanlık Divanı olarak şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temenni etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki yerlerinden de söz alarak, üzüntülerini dile getirdi.

Özkan, Altay, Bülbül, Çelik ve Tiryaki, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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