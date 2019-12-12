Mecliste gündem gökdelen projesi

12.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:56

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde, Konak'ta bir holding tarafından yapılması planlanan gökdelen projesi ile ilgili konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "İçime sinmediğini bir mimar olarak ifade ettim. Konak'ın kalbine saplanan hançer olarak ifade ettim, aynı noktadayım. Bu noktada yapılması gerekenlerle ilgili çalışmayı yürütüyoruz" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin aralık ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Bir holding tarafından Konak'ın Pasaport bölgesine yapılması planlanan gökdelen projesi, oturumda gündeme geldi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bu konuyla ilgili ikinci kez konuşuyorum. İlkinde kendi meclisimizde konuşmuştum. İçime sinmediğini bir mimar olarak ifade ettim. Konak'ın kalbine saplanan hançer olarak ifade ettim. Aynı noktadayım. Bu noktada yapılması gerekenlerle ilgili çalışmayı yürütüyoruz. 2019'da aday olduğumuzda Konak'ta yüksek yapıların yapılmaması noktasında İzmirlilere söz verdik. Böyle bir yapının Konak'ın tam merkezinde yapılmasının sakıncalı olduğunu ifade ettim. İçimize sinmemeye devam ediyor. Firmanın kenti yönetenlerle alay edecek şekilde 'ister 2 ister 160 kat yaparız' demesi kabul edilemez. Başkanımızın büyük hassasiyet gösterdiği Kadifekale eteklerinde çok güzel bir çalışma var. Bu alanın silüetle kapatılması kadar olağan dışı bir yapılaşma olamaz. Yapılan emeklere, verilen bütçelere yazık" diye konuştu.



"Kamuoyu rahat etsin"



Batur ayrıca, "Kentin bu yapısının bozulmaması için çalışıyoruz. Konak Belediyesi olarak yapacaklarımızı yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın da geçmişteki beyanlarından hassas olduğunu biliyoruz. Hukukun bize verdiği yetkileri kullanarak, sivil toplum örgütleri ve odaların hassasiyeti göze alınarak bu konu ortadan kaldırılacaktır. İzmir kamuoyu rahat etsin. Seçilmeden önce hangi noktadaysak yine aynı noktadayız. Yatırımcının bina yapacağı alan limanın arkası, Bayraklı bölgesidir. Bu işin çok doğru olduğuna inanmıyoruz. Mücadelemizi nereye gidecekse gidene kadar sürdürmeye kararlıyız. Bu konu artık hukuka gitmiştir" ifadelerini kullandı.



"Bu tartışmalardan sıyrılmamız gerekiyor"



AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da, "Hala devam eden bir süreç. Bir taraftan yatırımcının kentimize gelmesini bekliyoruz, bir taraftan hassasiyetlerimiz var. Kentimizi daha iyi noktalara götürmek istiyoruz. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen yatırımcılar için güvenle alakalı bir açıklama yaptı. Çok doğru olmayan bir açıklamaydı. 'Türkiye'ye yatırımcı gelmez, güven problemi yaşanıyor' dedi. Esasında şehirde yaşanan durum bu. 2008'de bir karar alındı. Bu kadar kısa süre içinde tavrın değişmesinin, sürecin başka noktalara gelmesinin, İzmir'e gelecek yatırımcılar üzerinde etkileri oluyor. Siz, 'İstemezükçü bir algı oluşturulmak isteniyor' diyorsunuz ama İzmir'e niye 1 milyon turist geliyor? Niye 5 milyon değil? İzmir neden ekonomik ya da ticari anlamda istenilen yerde değil? Bugün bu şehirde bunun tartışılması bizim ortaya koymuş olduğumuz tüm soruların cevabını veriyor. Bu tartışmalardan sıyrılmamız gerekiyor. Hele hele İzmir'in en büyük ilçelerden birinin belediye başkanı ile büyükşehir belediye başkanının, elbette farklı değerlendirebilir ama bunları basın aracılığıyla yapılması doğru değil. Bu firmanın temsilcileriyle ortak noktayı bulma adına adım atılabilir. Bu tartışma İzmir'in geleceği açısından önemli bir tartışma. Bunu İzmir için değerli bir tartışmaya çevirmek bizim elimizde. Doğru diyalog kapılarıyla meseleyi halletmemiz gerekiyor" dedi.



"Sonuna kadar güveniyorum"



Başkan Soyer de, gökdelen tartışması için, "Konak Belediye Başkanımıza sonuna kadar güveniyorum. Hem yatırımcının hem İzmirlinin menfaatlerini koruyacağına inanıyorum. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum" yorumunu yaptı.



"İzmir tarihinin en büyük yatırımı için bugün düğmeye bastık"



Üçyol ile Buca'yı birbirine bağlayacak 13.3 kilometrelik metro projesinin başlangıç finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Soyer, şöyle konuştu:



"Bugün çok özel bir gündü. İzmir tarihinin en büyük yatırımı için bugün düğmeye bastık. Hiçbir hazine garantisine ihtiyaç duymadan 80 milyon Euro tutarında kredi için imzaları attık. 1 milyar 70 milyon dolarlık bir proje bu. Yüzde 10'una tekabül eden bir projenin ilk adımı atılmış oldu. Finansmanın tamamını İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte yapıyoruz. Tüm dünyaya örnek olacak bir girişimdir."



Yeni komisyon kuruldu ve üye seçimi yapıldı



Mecliste ayrıca Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu kuruldu. Seçim yapılırken CHP'den Saadet Çağlın, Nilüfer Bakoğlu Aşık, Kazım Çam, Nezih Özuyar, Ali Emrah Karamustafaoğlu, Alpaslan Bilen komisyonda yer aldı. Hüsnü Boztepe, Ayşegül Duran Türker ve Şevket Hasırcı da AK Parti'li üyeler olarak komisyona seçildi. - İZMİR

Kaynak: İHA