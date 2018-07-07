Mecliste 27'nci Dönem Milletvekilleri Yemin Ediyor (4)

KILIÇDAROĞLU YEMİN ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yemin ederken, İYİ Parti İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu yemin ettikten sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini sıktı. Ayrıca, CHP'nin tutuklu milletvekili Enes Berberoğlu'nun ismi okununca CHP'liler ayağa kalkıp alkışladı. Oğlu milletvekili seçilen Bülent Arınç da törenleri bir süre takip etti.