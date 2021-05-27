(ANKARA TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Milletimiz, 1960'tan 2016'ya kadar demokrasiyi inkıtaya uğratan, halkı sindiren zorbalara karşı milli iradenin...
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(ANKARA TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Milletimiz, 1960'tan 2016'ya kadar demokrasiyi inkıtaya uğratan, halkı sindiren zorbalara karşı milli iradenin...

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika

(ANKARA TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Milletimiz, 1960'tan 2016'ya kadar demokrasiyi inkıtaya uğratan, halkı sindiren zorbalara karşı milli iradenin ve milletin üstünde hiçbir güç olmadığını tüm dünyaya ilan etmiştir" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimiz,...

(ANKARA TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Milletimiz, 1960'tan 2016'ya kadar demokrasiyi inkıtaya uğratan, halkı sindiren zorbalara karşı milli iradenin ve milletin üstünde hiçbir güç olmadığını tüm dünyaya ilan etmiştir"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimiz, 1960'tan 2016'ya kadar demokrasiyi inkıtaya uğratan, halkı sindiren zorbalara karşı milli iradenin ve milletin üstünde hiçbir güç olmadığını tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen 27 Mayıs 1960 darbesine yönelik fotoğraf sergisine katıldı. Şentop açılışta yaptığı konuşmada, 14 Mayıs 1960 demokrasiye geçmensin sevincinin yaşandığını hatırlatarak, "27 Mayıs 1960 günü demokrasimizi vesayet altına alınmasının ızdırabını yaşadık. O ızdırabı, acıyı yaşıyoruz. Millet iradesine yönelen en ağır ve önemli saldırılardan birisi olan 27 Mayıs 1960 darbesinin demokrasiye verdiği zararı hafızalara kazımak; gençlere ve gelecek nesillere unutturmamak elzemdir" ifadelerini kullandı.

Başkan Şentop, Sivil siyasetin yıllarca merhum Menderes ve Bakanlarının hazin sonlarıyla tehdit edildiğini hatırlatarak, "Nitekim geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yine aynı akıbet ile ayar verilmeye kalkışıldı. Zaten sağ siyasette Menderes'in akıbetine maruz kalmakla tehdit edilmeyen Başbakan yok gibidir. Merhum Demirel, Özal, Erbakan da aynı tehdide maruz kalmışlardır. Bu tehdidi yapanlar kimler? Kendilerini milletin üstünde gören zümreye mensup olanlar. Onlar, 'Halk plaja indi, vatandaş denize giremiyor' diyenler. Onlar, Milli Mücadelenin edebiyatını yapıp, Milli Mücadele ruhuna yabancılaşanlar. Onlar, "Halka rağmen halk için" anlayışıyla kendi menfaatlerini milletin menfaatlerinin üstünde görenler. Onlar sözde demokrat oldukları için millete güvenmezler. Çünkü milletimizin ruh kökünden uzak, kültürüne, inancına, değerlerine yabancıdırlar" şeklinde konuştu.

Şentop şöyle devam etti:

"27 Mayıs darbesinden sonra yaşanan darbe girişimleri; 12 Mart 1971'de bir kısım askerler tarafından verilen muhtıra "planlı darbelerin anası" diyebileceğimiz 12 Eylül 1980 darbesiyle toplumun her kesiminden insanımıza uzun vadeli bedeller ödeten vakalar olarak tarihimizde ve hatırımızda yerini almış, menfi etkileriyse uzun süre devam etmiştir. 28 Şubat 1997 post-modern darbesi, 27 Nisan 2007 e-muhtırasını tecrübe etmek talihsizliğini yaşayan milletimiz en son ve en ağır bedelli darbe imtihanını 15 Temmuz 2016'da yaşamış ancak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde aziz milletimiz darbecilere karşı meydanlara çıkarak iradesine sahip çıkmıştır. Masum halkına ateş açan, üzerine tank süren, meclisini bombalayan asker demeye utandığımız, uzantıları her zamanki gibi emperyalistlere dayanan hainlerin ateşlerine bedenini siper eden milletimiz, tankların önüne çıkmış ve onlara bu kez millet iradesini çiğnetmemiştir. Milletimiz, 1960'tan 2016'ya kadar demokrasiyi inkıtaya uğratan, halkı sindiren zorbalara karşı milli iradenin ve milletin üstünde hiçbir güç olmadığını tüm dünyaya ilan etmiştir."

Şentop konuşmasından önce İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Ardından belgesel gösterimi düzenlendi.

(ANKARA TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Milletimiz, 1960'tan 2016'ya kadar demokrasiyi inkıtaya uğratan, halkı sindiren zorbalara karşı milli iradenin...
(ANKARA TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Milletimiz, 1960'tan 2016'ya kadar demokrasiyi inkıtaya uğratan, halkı sindiren zorbalara karşı milli iradenin...
(ANKARA TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Milletimiz, 1960'tan 2016'ya kadar demokrasiyi inkıtaya uğratan, halkı sindiren zorbalara karşı milli iradenin...
(ANKARA TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Milletimiz, 1960'tan 2016'ya kadar demokrasiyi inkıtaya uğratan, halkı sindiren zorbalara karşı milli iradenin...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk

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(ANKARA TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Milletimiz, 1960'tan 2016'ya kadar demokrasiyi inkıtaya uğratan, halkı sindiren zorbalara karşı milli iradenin... - Haberler
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