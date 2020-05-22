Meclis Üyesi Sinan Burhan'dan "İşçi çıkarabiliriz" tepkisi AK Parti Altındağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'İşçi çıkarabiliriz' dediğini iddia ederek, "Madem işçi çıkaracaktınız 3 bin kişiyi neden işe aldınız" dedi.

AK Parti Altındağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'İşçi çıkarabiliriz' dediğini iddia ederek, "Madem işçi çıkaracaktınız 3 bin kişiyi neden işe aldınız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediye bütçesinin 12 milyar lira açık verdiğini, gelirlerinin normal bir dönemde 1 milyar lira olması gerektiğini belirterek, halihazırda 300 milyon geliri ancak elde edebildiklerini açıklamıştı. Yavaş'ın acil olmayan işler dışında herhangi bir iş yapamadıklarını, durumun bu şekilde devam etmesi halinde işçilerin ücretsiz izne çıkarılabileceği ve hatta işçi çıkarmak durumunda kalabileceklerini söylediğini belirterek, bu sözleri eleştiren AK Parti Altındağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Sayın Yavaş bir yılda bir park dahi yapmadınız. Şu anda diyorsunuz ki işçi çıkartacağım. Madem işçi çıkartacaktınız neden CHP ve İYİ Partili 3 bin işçi aldınız. Şimdi AK Partili ve MHP'lileri işten mi çıkaracaksınız, tasfiye mi yapacaksınız?" dedi.

Burhan, "Biz meclis üyeleri olarak buna müsaade etmeyiz. Vatandaşın işten çıkarılmasına müsaade etmeyiz. Ekmeğin partilisi olmaz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA