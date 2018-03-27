Meclis, Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Araştıracak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Şu ana kadar büyük gayretlerle yapabildiğimiz tıbbi, aromatik bitkilerin ihracatı 600 milyon dolar. Ama biz 2023 yılına kadar 5 milyar dolarlık bir ihracat hedefi ortaya koyduk." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerce tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik denge gözetilerek üretiminin artırılması, satılması, sağlığa uygun olarak kullanılması ve ihracatının geliştirilmesine yönelik sorunların ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması önergeleri birlikte görüşülüyor.

Eroğlu, hükümet adına yaptığı konuşmada, tıbbi ve aromatik bitkilerin Türkiye için önemine işaret ederek, araştırma önergesinin kurulması için siyasi partilerin gösterdiği işbirliğine teşekkür etti.

Türkiye'deki biyolojik çeşitlilik ve flora faunanın Avrupa'dan daha zengin olduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bizde yaklaşık 12 bin 500 adet bitki türü var, bunun 3 bin 650'si endemik yani sadece Türkiye'de olup başka yerde olmayan bitkiler. Bunların pek çoğu da şifalı bitki dediğimiz tıbbi bitkiler. Dolayısıyla, Türkiye böyle zengin bir biyolojik çeşitliliğe ve tıbbi, şifalı bitkilere sahip olmasına rağmen maalesef buna yeteri kadar ilgi gösterilmemiştir. Dünyada tıbbi aromatik bitkiler konusunda 115 milyar dolarlık bir pazar var. Türkiye nasıl ki özellikle pek çok bölgenin kavşak noktası, aynı zamanda iklimlerin de, dört iklimin kavşak noktasıdır. Dolayısıyla Türkiye'de biyolojik çeşitlilik çok daha fazladır."

Tıbbi ve aromatik bitkilerin pek çoğunun ormanlarda bulunduğunu aktaran Eroğlu, bu alanda Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlık ve kurumların girişimiyle gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Eroğlu, bu alanda ulusal ve uluslararası işbirliğinin ve projelendirmenin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda bir an önce çalışmalar yapılarak bilhassa ilaç üretimi, kozmetik sanayinde ithalat yerine yerli üretim yapılması, özel sektörün teşvik edilmesi kararları alındı. Bu gerçekten bir ufuk açacaktır. Şu ana kadar büyük gayretlerle yapabildiğimiz tıbbi, aromatik bitkilerin ihracatı 600 milyon dolar. Ama biz bir hedef koyduk, Yüce Mecliste destek verirse biz bu hedefi yakalarız, 2023 yılına kadar 5 milyar dolarlık bir ihracat hedefi ortaya koyduk. Bunu da gerçekleştireceğimize inanıyorum."

"Yüzde 20'si kadarının tarımı yapılmakta"

MHP Ankara Milletvekili Mustafa Mit, grubu adına konuşmasında, tıbbi ve aromatik bitkilerin çok geniş bir alanı kapsadığını belirtti.

Dünyada tıbbi ve aromatik bitkilere olan talebin her geçen gün arttığına işaret eden Mit, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de hali hazırda gerek iç tüketim gerekse ihracatı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin tahminen yüzde 20'si kadarının tarımı yapılmaktadır. Diğer yüzde 80'i ise kök, meyve, sap, yaprak ve çiçek olarak geleneksel yöntemlerle doğadan toplama suretiyle elde edilmektedir. Günümüzde Türkiye'de yeterli miktarda standart ve kaliteli ürün temini geleneksel yöntemlerle yapılan toplamayla mümkün olmamaktadır. Bu bitkilerin düzenli olarak kültür ve ıslah çalışmalarıyla istenilen niteliklere ulaştırılması gerekmektedir."

-"Zenginlikler insan eliyle yok ediliyor"

HDP Grubu adına konuşan Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Türkiye'nin yer altı ve yer üstü zenginliklerinin insan eliyle yok edildiğini savundu.

Aromatik bitkiler üzerine yapılacak üretimden sağlanacak rantın kime faydası olacağını soran Yiğitalp, üretimin yapıldığı yerleşim birimlerinde bölge halkının bu gelirden yararlanıp yararlanamayacağını merak ettiklerini belirtti.

Konuşmasında Afrin Harekatına ve Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yiğitalp, "ÖSO'yu sahipleniyorsunuz ya peki siz evinizi, barkınızı ÖSO'ya teslim eder misiniz? Benim açımdan ÖSO bir güruhtur ve öyle kalacaktır." dedi.

Yiğitalp Türkiye'de cezaevlerindeki koşullarında giderek kötüleştiğini ileri sürerek, iktidarın bu konudaki tutumunu eleştirdi.

-"Türkiye'nin pazar payında rakamlar iç açıcı değil"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, grubu adına konuşmasında, tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanının genişliğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler açısından son derece önemli bir avantajı bulunduğunu, sadece Türkiye'de yetişebilen bitkilere sahip olduğuna dikkati çeken Özel, bunun çok iyi değerlendirilmesini istedi.

Özel, 2000 yılında dünyadaki pazarı 60 milyar dolar olan tıbbi aromatik bitkilerin pazarının günümüzde 120 milyar doları geçtiğini belirtti. Özel, "Bu önemli konuda, hem sağlık hem ekonomi açısından, Türkiye'nin pazar payına geldiğimizde rakamlar hiç iç açıcı değil." diye konuştu.

Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda bir irade konulmasının önemine işaret eden Özel, kurulacak komisyonun bu iradenin ortaya konması ve bu alandaki çalışmaların hızlanması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Özel, şunları kaydetti:

"Tıbbi, aromatik bitkilerin içinde bulunduğu gerek gıda takviyeleri gerek tedavinin ana unsuru olarak kullanıldıkları tüm durumlarda, bunların hastalara ya da sağlıklılara ulaştırılma yerinin eczaneler olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bugün marketlerde, spor salonlarında, eczaneye benzetilmiş bir takım mekanlarda, internette yapılan satışlar, halk sağlığı açısından son derece tehlikeli. Çünkü ilaç formunda olan, insanların ilaç sandığı, internetten satılan içeriği prospektüsünde yazılandan farklı olan ve özellikle zayıflama ve farklı ihtiyaçların karşılanması noktasında kullanılan zehirlere kontrolsüz erişimi sonrasında ölümlerle karşılaşıldığını ifade etmiştik. Bu komisyonun çalışması bu açıdan da önemli."