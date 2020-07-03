Meclis'te ziyaretçi yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı
Koronavirüs önlemleri nedeniyle 31 Temmuz'a kadar TBMM'ye ziyaretçi alınmayacak.
03.07.2020 17:14 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:30
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı açıklandı.
1-31 TEMMUZ ARASI GEÇERLİ OLACAK
Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 1-31 Temmuz 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.
GRUP TOPLANTILARI YAPILMAYA DEVAM EDİLECEK
Koronavirüs salgını nedeniyle 45 gün ara veren Meclis çalışmaları 2 Haziran'da tekrar başlamıştı. Ziyaretçi yasağının devam edeceği Meclis'te çalışmalar kapsamında siyasi parti grup toplantıları yapılmaya devam edecek.