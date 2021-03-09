TBMM'de kadına şiddeti araştırmak üzere komisyon kurulacak
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TBMM'de kadına şiddeti araştırmak üzere komisyon kurulacak

09.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:20
TBMM'de kadına şiddeti araştırmak üzere komisyon kurulacak

TBMM Genel Kurulu'nda, 5 siyasi partisinin uzlaşmasıyla kadına yönelik şiddetin araştırılması amacıyla komisyon kurulmasına karar verildi.

Meclis Genel Kurulunda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, birleştirilerek görüşüldü.

Önergeler üzerindeki müzakerelerin ardından yapılan oylamada, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

KOMİSYON 3 AY GÖREV YAPACAK

Araştırma komisyonu 19 üyeden oluşacak ve ilk etapta 3 ay görev yapacak. Komisyon, görev süresince elde edeceği veriler ve değerlendirmeler doğrultusunda bir rapor hazırlayacak. Rapor, daha sonra Genel Kurul'da görüşülecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz" açıklaması yapmıştı.

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