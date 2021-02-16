Meclis'te Gara bilgilendirmesi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyonun detaylarını anlatıyor
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Meclis'te Gara bilgilendirmesi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyonun detaylarını anlatıyor

16.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:23

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de 13 şehit verdiğimiz Gara operasyonu ile ilgili bir konuşma gerçekleştiriyor. Akar'ın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonun detayları hakkında bilgi verecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Gara'da şehit edilen 13 vatandaşımız ve operasyona ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Akar'ın ardından meclis kürsüsüne gelecek olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir değerlendirme yapacak.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşmadan satır başları:

"Bu bölgedeki teröristlerin bir kısmının Gara'yı seçtiği, oraya odaklandığı bize gelen bilgiler arasında bulunmaktadır. Teröristler her an gelebilirler diye korksalar da yine kendilerini emniyette hissetmişlerdir. Herhangi bir şekilde karadan destek olmadan yapılan bir operasyon olması nedeniyle daha önceki operasyonlardan farklıdır. Hedeflere yönelik ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır, hedefler özenle seçilmiş."

Meclis'te Gara bilgilendirmesi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyonun detaylarını anlatıyor
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