Meclis'te dikkat çeken görüntü! Bülent Arınç, 23 Nisan Özel Oturumu'nda yapayalnız kaldı
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Meclis'te dikkat çeken görüntü! Bülent Arınç, 23 Nisan Özel Oturumu'nda yapayalnız kaldı

Meclis'te dikkat çeken görüntü! Bülent Arınç, 23 Nisan Özel Oturumu'nda yapayalnız kaldı
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Politika

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Mustafa Şentop başkanlığında düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu'nu büyükelçi ve diplomatlara ayrılan bölümde tek başına izledi. Arınç'ın Meclis'teki yapayalnız görüntüsüne 'İstenilmeyen adam' yorumları yapıldı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan genel kurula, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı. Oturumda, misyon şefleri ve yargı üyelerinden kimse yer almadı.

'İSTENİLMEYEN ADAM' YORUMLARI YAPILDI

AK Parti kurucularından, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ise 23 Nisan Özel Oturumu'nu büyükelçi ve diplomatlara ayrılan bölümde tek başına izledi. Arınç'ın Meclis'teki yalnız görüntüsü sonrası 'İstenilmeyen adam' yorumları yapılmaya başlandı.

Meclis'te dikkat çeken görüntü! Bülent Arınç, 23 Nisan Özel Oturumu'nda yapayalnız kaldı

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" sözleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'nden istifa etmişti.

Arınç açıklamasında, "Benim konuşmamın, şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Damla Çelikli
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