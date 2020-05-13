Meclis Başkanı Şentop'tan, "AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?" sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir şey yok TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "AVM'ler açık, TBMM neden kapalı?" şeklindeki eleştirilere yönelik, "AVM'lerle TBMM bir mi? Şu dönem acil bir şey de yok. Eğer gündemde önemli ve acil bir durum varsa, hemen çağrı ile toplanabilecek durumda" şeklinde yanıt verdi.

TBMM faaliyetleri, koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Nisan'da askıya alınmıştı. 11 Mayıs'ta AVM'ler açılırken TBMM'nin kapalı kalması eleştiri konusu olmuştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu eleştirilere dikkat çeken bir yanıt verdi.

"KOMİK BULDUM BU SÖYLEMİ"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Şentop, "Hiç AVM ile TBMM mukayese edilebilir mi? Komik buldum bu söylemi. Ayrıca TBMM kapanmış değil ki, milletvekili arkadaşlarımız salgının en yüksek olduğu dönemde bile çok yoğun bir çalışma içine girdi. Sonrasında da çalışmalarına ara verdi. Şu dönem acil bir şey de yok. Eğer gündemde önemli ve acil bir durum varsa, hemen çağrı ile toplanabilecek durumda. Yanlış bir yaklaşım…" ifadelerini kullandı.

Daha önce de CHP'li Gökhan Zeybek, "İşçiler çalışıyor, fabrikalar açık, Meclis neden çalışmıyor?" diye sormuştu.