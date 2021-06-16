10 bin dolar alan siyasetçi kim? Bakan Soylu, kendisine bu soruyu yönelten Meclis Başkanı Şentop'la buluştu
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10 bin dolar alan siyasetçi kim? Bakan Soylu, kendisine bu soruyu yönelten Meclis Başkanı Şentop'la buluştu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret etti. Şentop, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu söyleyip isim vermeyen Soylu'dan resmi yazı ile bilgi istemişti. NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın iddiasına göre Soylu, görüşmede Şentop'a merak edilen siyasetçinin ismini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, makamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti. Soylu bir buçuk saat süren görüşmenin ardından kapıda kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak Meclis'ten ayrıldı.

"10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ KİM?" SORUSU GÜNDEM OLMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu kara gölgeyi kaldırmak zorundadır. Şentop bu 10 bin dolar konusuna sessiz kalamaz. Sessiz kalıyorsa 'Acaba o da mı alıyor' diye sorulur" demişti.

SOYLU'DAN BİLGİ İSTEMİŞTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da "Kılıçdaroğlu beni hedef alan iftirada bulundu. Bunu açıklayacak kişi ben değilim muhatabıdır" yanıtı vermişti. Şentop, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklaması için mektup yazmıştı.

Mektupta, "Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı'na gönderilmesi" istenmişti.

MERAK EDİLEN İSMİ PAYLAŞTI

Öte yandan Şentop ve Soylu tarafından görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, NTV parlamento muhabiri Özgür Akbaş ise Soylu'nun mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu Şentop'a söylediğini aktardı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü
10 bin dolar alan siyasetçi kim? Bakan Soylu, kendisine bu soruyu yönelten Meclis Başkanı Şentop'la buluştu

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