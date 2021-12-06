"MEB KÜLTÜR YAYINLARI" MOBİL UYGULAMADA

Milli Eğitim Bakanlığı; sorgulayan, araştıran ve bilgi üreten bireyler yetiştirmek için okuma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik pek çok çalışmayı birlikte yürütüyor.

Öğretmen Yazarlar, Dünya Klasikleri, Dünya Edebiyatı, Türk Dünyası, Türk Klasikleri, Türk Edebiyatı, Şark- İslam Klasikleri, Çocuk Yayınları ve Eğitim Yayınları Dizileri altında yayımlanan eserlerin tamamı bir mobil uygulama ile erişime açıldı.

"MEB Kültür Yayınları" adlı mobil uygulamaya Android ve IOS işletim sistemli cihazların mobil marketlerinden erişilebiliyor.

MEB Kültür Yayınları uygulaması IOS mobil marketinden http://meb. ai/tVTjrV, Android mobil marketinden http://meb. ai/ve0m1S uzantısından indirilebiliyor.

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