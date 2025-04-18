MEB KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI! MEB kadro ve branş dağılımı ne zaman açıklanacak, hangi branşlara ağırlık verecek?

MEB kadro ve branş dağılımı, öğretmen adaylarının kariyer planlamasında büyük rol oynuyor. Atama bekleyen binlerce aday, MEB kadro ve branş dağılımı konusunda güncel bilgilere ulaşmak istiyor. MEB kadro ve branş dağılımı ile hangi illerde ve hangi branşlarda açık olduğu, adayların tercih süreçlerini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle "MEB kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?" sorusu sıkça araştırılıyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB tarafından 2025 yılı 25 bin öğretmen atama takvimi duyuruldu. 2024 KPSS puanına göre yapılacak olan 15 bin öğretmen için Kadro ve branş dağılımına ilişkin duyuru 18 Nisan tarihinde MEB tarafından duyurulacak. Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.

2024 YILINDA EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILDI?

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 20 bin öğretmen atamasında en fazla öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968 olmuştu.