MEB ilk atama başvuru ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran atama kontenjanları! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alımında bulunacağını açıklamıştı. Gelişme sonrası adaylar atama başvurusu yapmak için araştırma yapmaya başladı. Peki, MEB ilk atama başvuru ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

MEB'in 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alımı yapacağını açıklamasından sonra adaylar başvuru yapmak için araştırma yaptı. Adaylar MEB İlk atama başvuru ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır gibi soruları merak etti. İşte MEB ilk atama başvuru ekranı açıldı! 2020 Haziran atama kontenjanları! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular alınmaya başladı. Adayların ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden müracaatını yapması gerekiyor. MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 01-12/06/2020 Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 22/06/2020 Sözlü Sınavların Yapılması 06-25/07/2020 Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 28/07/2020 Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 04-07/08/2020 Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 10/08/2020 Atama Tercihlerinin Alınması 31/08/2020 - 04/09/2020 Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/09/2020 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ