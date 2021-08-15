MEB'den yüz yüze eğitim yazısı

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Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi.

Okulları hazır hale getirin denildi.

81 ile göderilen yazıda okul ve kurum binalarının girişlerinde

öğretmenleri, öğrencilerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını

gidermek için dizayn edilmiş kutuların hizmete sunulması istendi.

MEB Mahmut Özer göreve geldiğinde ilk mesajı önceliğimiz yüz

yüze eğitim olmuştu. Sonrasında toplanan Bilim Kurulu da "Okulların açılmaması gibi bir durum söz konusu değil" ifadesini kullanmıştı.

Bakan Özer'in pazartesi günü yapılması planlanan kabine toplantısında konuya ilişkin bir sunum yapmaı beklenirken gözler toplantıdan çıkacak

kararda..

Kaynak: İhlas Haber Ajansı