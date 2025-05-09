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MEB-AGS Başvuru Kılavuzu yayınlandı! 2025 MEB AGS ne zaman?

MEB-AGS Başvuru Kılavuzu yayınlandı! 2025 MEB AGS ne zaman?
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MEB-AGS Başvuru Kılavuzu yayınlandı! Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi'ne kabulü için düzenlenecek olan 2025 MEB AGS sınavına ilişkin detaylı kılavuzu resmi internet sitesinde paylaştı. Bu gelişme, eğitim camiası ve öğretmen adayları arasında büyük ilgi uyandırdı.

2025 MEB AGS ne zaman yapılacak? Sınav konuları, oturum süresi, puanlama sistemi ve başvuru detayları neler? Yeni dönemin en önemli sınavlarından biri olan MEB-AGS hakkında tüm merak edilenleri bu haberde derledik. Peki, AGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AGS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan gerçekleştirebilecektir.

AGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

MEB-AGS Başvuru Kılavuzu yayınlandı! 2025 MEB AGS ne zaman?

AGS SINAV BAŞVURU EKRANI

AGS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sınava, ilgili mevzuat kapsamında Millî Eğitim Akademisine giriş için 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda belirtilen koşullara sahip olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar. Sınava girmek ve geçerli puan almak adaya, Millî Eğitim Akademisine giriş ile ilgili mevzuat hükümlerine uymayan bir hak vermez.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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