MEB 500 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet başvuru yapma ekranı ve formu!
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MEB 500 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet başvuru yapma ekranı ve formu!

14.12.2020 11:18 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:21
MEB 500 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet başvuru yapma ekranı ve formu!

Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtımına devam ediyor. Yeni dağıtılacak tablet sayısı 500 bin. Peki MEB 500 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? Nereden başvuru yapılır? Tablet herkese verilecek mi? Şartları nelerdir? Ücretsiz tablet başvuru yapma ekranı!

MEB öğrencilere ücretsiz olarak 500 bin tablet dağıtacak. İlk aşamada Aralık ayı içerisinde 300 bin tablet dağıtımı yapılması bekleniyor. Ocak ayında ise kalan miktarın dağıtımı bekleniyor. Peki MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet nasıl alınır?

MEB 500 BİN ÜCRETSİZ TABLETİ NE ZAMAN DAĞITACAK?

Bugüne kadar 150 bin ücretsiz tablet dağıtımı yapıldığını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tablet dağıtımı ile alakalı bazı bilgiler verdi. Bakan Ziya Selçuk, 2020 Aralık ayı içerisinde 300 bin, 2021 Ocak ayı ortasına kadar da toplamda 500 bin tablet dağıtımının yapılacağını duyurdu.

MEB 500 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet başvuru yapma ekranı ve formu!

MEB 500 BİN ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MEB tarafından yapılacak olan 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı kapsamında öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek. Bu kapsamda öğrencilerin ailelelerinin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterlere göre sıralama yapıldı ve bu sıralamaya göre dağıtım yapılacak.

Bazı belediyeler tarafından ücretsiz tablet başvurusu için online form açıldı. Belediyelerin resmi web siteleri üzerinden formları doldurarak MEB ücretsiz tablet başvurusu yapabilirsiniz.

BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk tablet dağıtımı hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım süreci başlıyor. Yaklaşık 300 bin tablet dağıtımı gerçekleştirilecek bu süreçte. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacak."

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