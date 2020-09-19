MDOB, Oda Orkestrası konseriyle sanatseverlerle buluştu
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MDOB, Oda Orkestrası konseriyle sanatseverlerle buluştu

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Oda Orkestrası konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

MDOB, Oda Orkestrası konseriyle sanatseverlerle buluştu
19.09.2020 23:25 | Son Güncelleme: 19.09.2020 23:28

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Oda Orkestrası konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Mezitli Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde, Marina Kvlividze, konzertmeister olarak yer aldı.

Konserde, klarnet sanatçısı Keremcan Köse ile flüt sanatçıları Fırat Azimov ve Çağla Canen solist olarak sahne aldı.

Solistlere MDOB orkestrasının eşlik ettiği ve yaklaşık 1,5 saat süren konserde, Edvard Grieg'in Holberg Suit, Johann Sebastian Bach'ın Brandenburg Konçertosu No: 5 1. bölüm ve Süit No: 2 5 bölüm, Henry Purcell'in Andelazer Süit 3. bölüm, Louis Spohr'dan klarnet için Fantazi ve Varyasyonlar, Kara Karaev'in Minyatür Ayşe ve Dans eserleri seslendirildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında katılımın sınırlandırıldığı konserde, sosyal mesafe ve maske kuralına uyuldu.

Kaynak: AA

AA Editörü - Gül Meltem TEMİZ
Gül Meltem TEMİZ
AA Editörü
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