MCHC kan tahlili nedir? MCHC kaç olmalıdır? MCHC yüksekliği, MCHC düşüklüğü ne demektir? Nasıl tedavi edilir?

Sağlık konusunda merak konusu halline gelen Hematokrit, çeşitli yönleri ile araştırılıyor. Sağlık çalışanlarından sağlık öğrencilerine, hastalardan bakıcılara kadar pek çok insan MCHC kan tahlilinedir? MCHC kaç olmalıdır? MCHC yüksekliği, MCHC düşüklüğü ne demektir? MCHC yüksekliği nasıl tedavi edilir? MCHC düşüklüğü nasıl tedavi edilir? ayrıntılar haberimizde...

MCHC NEDİR?

Ortalama hemoglobin konsantrasyonu ( MCHC ) konsantrasyonunun bir ölçüsü olan hemoglobin paketlenmiş kırmızı kan hücresinin belirli bir hacimde gerçekleştirilmiştir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Hemoglobinin hematokrite bölünmesiyle hesaplanır. Kan testleri için referans aralıkları 32 ila 36 g/dL (320 ila 360 g/L), veya 4,81 ila 5,58 mmol/L arasındadır. Bu nedenle bir kütle veya molar konsantrasyondur . Yine de birçok örnek, MCHC'yi yüzde (%) olarak, sanki bir kütle kesriymiş gibi (m Hb/ m RBC ) ölçer . Bununla birlikte, sayısal olarak, g/dL cinsinden MCHC ve kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobinin kütle fraksiyonu , 1 g/mL'lik bir RBC yoğunluğunun ve plazmadaki hemoglobinin ihmal edilebilir olduğu varsayılarak aynıdır .

MCHC KAÇ OLMALIDIR?

Yetişkin bir insanda normal bir MCHC değeri 32 ila 36 g/dL (320 ila 360 g/L), veya 4,81 ila 5,58 mmol/L arası bir değerdir.

MCHC DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

MCHC seviyesi %32'in altında ise buna MCHC düşüklüğü denir. MCHC düşüklüğü, kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobinin taşımaktada olduğu oksijen ve demir moleküllerinin miktarının da azalmasını ifade eder. Böylelikle de vücuttaki doku ve organlara yeterli miktarda oksijen taşınamamasına sebebiyet verir.

MCHC değerinde düşük olmasının belirtileri şu şekilde sıralanabilir: cildin soluklaşması, halsizlik, nefes almakta güçülük çekilmesi, el ve ayaklarda uyuşma, vücutta morluklar oluşması olarak sıralanabilir.

MCHC YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

MCHC seviyesi %36'nın altında ise buna MCHC yüksekliği denir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MCHC değerinde düşük olmasının belirtileri şu şekilde sıralanabilir: İshal, kısa süreli hafıza kayıpları, kilo ve iştah kaybı, bayılma, sarılık, kendini yorgun hissetme, saç ve tırnaklarda kırılganlık, kalp ritminde ani değişimler olarak sıralanabilir.

MCHC YÜKSEKLİĞİ VE DÜŞÜKLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

MCHC değerinde yüksek ya da düşük bir değer çıkması durumda doktorunuz size uyan bir tedavi yöntemi planlayacaktır.Tedavinizin yanı sıra, fazla kafein tüketiminden kaçınılmalı, dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi gerekmektedir.

Siz ya da yakınlarınızda MCH düşüklüğü ya da yüksekliği var ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.

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