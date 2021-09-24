MCH nedir? MCH kaç olmalıdır? MCH yüksekliği, MCH düşüklüğü ne demektir? Nasıl tedavi edilir?

Sağlık konusunda merak konusu halline gelen Hematokrit, çeşitli yönleri ile araştırılıyor. Sağlık çalışanlarından sağlık öğrencilerine, hastalardan bakıcılara kadar pek çok insan MCH nedir? MCH kaç olmalıdır? MCH yüksekliği, MCH düşüklüğü ne demektir? MCH yüksekliği nasıl tedavi edilir? MCH düşüklüğü nasıl tedavi edilir? ayrıntılar haberimizde...

MCH NEDİR?

Ortalama hemoglobin veya "ortalama hücre hemoglobin" ( MCH ), ortalama kütlesi hemoglobin başı (Hb) , kırmızı kan hücresi kan numunesinde (RBC). Standart tam kan sayımının bir parçası olarak rapor edilir . Hipokromik anemilerde MCH değeri düşer .

Toplam hemoglobin kütlesinin, bir kan hacmindeki kırmızı kan hücrelerinin sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MCH=(Hb*10)/RBC

İnsanlarda normal bir MCH değeri 27 ila 31 pikogram/hücredir. RBC başına hemoglobin miktarı, hemoglobin sentezine ve RBC'nin boyutuna bağlıdır. Kırmızı hücrenin ağırlığı demir tarafından belirlenir (hemoglobin molekülünün bir parçası olarak), dolayısıyla pikogramdaki MCH, bir kırmızı hücrenin ağırlığıdır. Demir eksikliği anemisinde hücre ağırlığı hafifler, bu nedenle MCH < 27 pg demir eksikliğinin bir göstergesidir. Hb sentezi azaldığında veya demir eksikliği anemisi vakalarında olduğu gibi RBC'ler normalden küçük olduğunda MCH azalır. SI birimlerine dönüştürme: 1 pg hemoglobin = 0.06207 femtomol. SI birimlerine dönüştürülen normal değer: 1,68 – 1,92 fmol/hücre.

MCH KAÇ OLMALIDIR?

Yetişkin bir insanda normal bir MCH değeri 27 ila 31 pikogram/hücre arası bir değerdir.

MCH DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

Yetişkin bir insan MCH değeri normal değer aralığından düşük ise, o insanda kırmızı kan hücresinin üretiminde ya da vücuttaki demir miktarı ile ilgili bir problemin olduğundan bahsedilebilmektedir. Bu durum, düşük MCH kırmızı kan hücrelerinde düşük miktarlarda hemoglobin olduğuna işarettir. Düşük hemoglobinse kırmızı kan hücrelerinin daha soluk ve küçük olmasına sebebiyet verir. Başka bir ifadeyle, insan vücudunda hemoglobin üretimi ya da miktarında bir azalma durumu olduğunda, kırmızı kan hücreleri küçülecektir ve solacaktır. Bu da MCH düşüklüğü olarak gözlemlenir.

MCH YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

MCH düşüklüğü de MCH yüksekliğinde olduğu gibi, normal değerin üzerindeki MCH değerleri de çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir. Böylelikle kırmızı kan hücrelerinde normalinden daha yoğun miktarlarda hemoglobin miktarı gözlemlenir. Çoğunlukla, kırmızı kan hücrelerinin boyutunda artış yaşanan durumlarda MCH yüksekliği gözlemlenir.

MCH YÜKSEKLİĞİ VE DÜŞÜKLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

MCH değeri, tek başına bir hastalık olarak tanımlanmaz. Fakat tam kan sayımı tahlilindeki diğer parametrelerle beraber değerlendirilirse çok faydalı klinik bilgiler elde edilir. Bu anlamıyla, bir insana kansızlık teşhisi konulduğunda MCH değeri, ne türden bir aneminin hastada olduğu konusunda doktoru yönlendirir ve doğru tedavinin planlanmasında rol oynar. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Şayet MCH düşüklüğüyle birlikte demir eksikliği anemisi detespit edildi ise vücuda demir takviyesi yapılmaktadır. Kan kaybı nedeniyle ortaya çıkan MCH değerindeki düşüşlerde, kanama kaynağının varlığı araştırılmakta ve gözlemlenen odaklarda kanama kontrolü hedeflenmektedir. Kronik rahatsızlık anemisine bağlı MCH değerinde azalma yaşanması durumunda altında yatan rahatsızlığın tedavisi amaçlanmaktadır.

MCH yüksekliğiyle birlikte vitamin eksikliklerinde, hastanın vitaminin takviyesine başlanır ve alkol kullanımıyla alakalı durumlarda alkolün tüketiminin bırakılmasına yönelik plan yapılır. Diğer hastalıklarda ise ilaç temelli tedavi yöntemi uygulanır.

Siz ya da yakınlarınızda MCH düşüklüğü ya da yüksekliği var ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.

Haberler.com - Gündem