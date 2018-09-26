Mcdonald's'ı İşleten Asya Kökenli İki Genç, 25'er Bin Dolar Kazandı

Asya kökenli Amerikalı iki genç arkadaşın hayatı, mahallerindeki McDonald's restoranını 'işletmeleri' sonrası en basit tabirle oldukça renklendi. Hatta kimileri hayatlarının değiştiğini bile söyleyebilir.

21 yaşındaki Jevh Maravilla ve Christian Toledo isimli arkadaşlar, pazarlama fotoğraflarında Asya kökenli kişilerin yer almaması sonrası ipleri ellerine almaya karar verdi.

Yaşadıkları Houston kentindeki bir McDonald's restoranındaki boş bir duvarı hedef seçtiler ve planlarını işleme koydular.

Bir McDonald's burgeri ile patatesi tutarken çektikleri fotoğrafı, profesyonel bir şekilde bastırdılar ve bu fotoğrafı yine çok 'profesyonel' bir operasyonla mahallelerindeki McDonald's şubesinin boş duvarına astılar.

Bu öylesine iyi bir 'sahte' pazarlama fotoğrafıydı ki iki ay süresince kimse tarafından fark edilmedi.

Dahası söz konusu şaka, McDonalds'ın dikkatini, dünyanın geri kalanı ile birlikte, iki arkadaşın bunu 51 gün sonra sosyal medyada paylaşması sonrası çekti.

https://twitter.com/Jevholution/status/1036415320959930368

Sonrası mı?

Amerikan'ın en ünlü televizyoncularından Ellen DeGeneres, iki genç arkadaşı programında ağırladı ve son büyük sürpriz de burada yaşandı.

McDonalds şirketi, Asya kökenli iki gence, pazarlama kampanyalarında rol almaları karşılığı 25'er bin dolarlık çeki, üstelik de peşin olarak verdi.

https://twitter.com/TheEllenShow/status/1041752691079229440

Programda yaşanan bu anlarla ilgili BBC'nin sorularını yanıtlayan 21 yaşındaki Jevh Maravilla, "olanlara halen inanamadığını" söyledi.

Maravilla, "Pazartesi günü bankaya gittim ve 25 bin doları birikim hesabıma yatırdım. Hiç bu kadar çok parayı bir arada göreceğimi düşünmemiştim." dedi.

İki genç de pazarlama kampanyasının neler içericiği konusunda şimdilik fikir sahibi değil ancak asıl amaçları olan 'Asya kökenlileri daha görünür kılmak' konusunu başarmış olmaktan mutlular.

https://www.youtube.com/watch'time_continue=1&v=0rJHC6nY4F8