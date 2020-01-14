MCBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank yerleşkesine 12 bin fidan dikilecek

14.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:28

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü arasında üniversitenin Şehit Prof. Dr. İlhan Varank yerleşkesinin ağaçlandırılması için protokol imzalandı.



İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplam 200 dekarlık alanın ağaçlandırılması için hazırlanan iş birliği protokolünün imza töreni rektörlük binasında yapıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç tarafından imzalanan protokolle yerleşkeye 5 bin fıstık çamı, 3 bin mavi servi, bin dut, bin kekik, bin lavanta, 500 kuşburnu ve 500 de iğde fidanı toprakla buluşacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Zafer Derince, sorumluluk sınırları içindeki İzmir ve Manisa'da 83 okul bahçesinde öğrencilere nefes olsun diye 23 bin fidanı toprakla buluşturduklarını, imzaladıkları protokolle üniversite yerleşkesine 12 bin fidanın dikileceğini ifade etti.

İmza törenin ardından Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefliği tarafından hazırlığı tamamlanan ilk fidanlar, toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA