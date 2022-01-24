Mazıdağı-Derik yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Haberler
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Mazıdağı-Derik yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Serhat Abi - Haberler | Yerel

Mazıdağı-Derik yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, Derik ilçesine giden istikametteki çıkış noktası trafiğe kapatıldı.

Mazıdağı- Derik yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, Derik ilçesine giden istikametteki çıkış noktası trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Mardin ve ilçelerinde beklenen kar yağışı tipi ile etkili oldu. Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemesi devam ediyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ulaşımda aksamaların oluşmaması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, Mazıdağı - Derik istikametindeki ulaşım noktası trafiğe kapatıldığı bildirildi. Mardin ve Diyarbakır istikametindeki ulaşım noktasında ise araç geçişine kontrollü bir şekilde izin veriliyor. Öte yandan, kar lastiği bulunmayan araçlara yönelik denetimler sıkı bir şekilde sürüyor.

Mazıdağı-Derik yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Mazıdağı-Derik yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Mazıdağı-Derik yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

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İhlas Haber Ajansı / Serhat Abi - Son Dakika Haberleri

Mazıdağı, Mardin, Derik, kar, Yerel, Haber

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